Bakan’dan sermayeye can suyu

Ekonomi Servisi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, imalat sektöründe 31 Aralık 2026 tarihine kadar ‘işverenlere kolaylık sağlamak ve işsizlikle mücadele etmek amacıyla’ kurs ve programlarda eğitim süresinin 1,5 kata, istihdam taahhüt oranının da yüzde 50'ye indirildiğini açıkladı.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi: “Çalışma hayatının güçlendirilmesini destekliyoruz.”

Bakan Işıkhan’ın “İmalat sanayisindeki büyümeyi aktif işgücü piyasası programlarımız ile destekliyoruz!” ifadeleriyle duyurduğu düzenlemenin emek dünyası üzerinde ne gibi değişikler yaratacağı ise merak konusu oldu. Işıkhan’ın duyurduğu güncellemeye göre programa katılan işverenlerin her 100 işçiden en az 60 işçiyi istihdam etme zorunluluğu 50 işçiye indirilecek. İstihdam edilen işçilerin SGK primleri dâhil olmak üzere çalışma yaşamı içinde işveren için oluşturacağı her türlü gider de Bakanlık bütçesinden karşılanacak. Böylece programa katılan işverenlerin cebinden istihdam sürecinde tek bir kuruş dahi çıkmayacak, işverenin teşvik adı altında muaf tutulduğu masraflar ise yurttaşların vergileriyle karşılanacak. Bu sayede de neredeyse durma noktasına gelmiş imalat sanayine adeta bir ‘can suyu’ verilmiş olacak.

Güncelleme ile aynı zamanda istihdam oranlarında kısa süreli bir yükseliş oluşturmak hedeflenecek.

‘VERİMLİLİK’ LAFTA KALDI

Yapılan değişiklikte bir diğer dikkati çeken husus ise program kapsamında eğitime alınacak işçilerin kurs ve programlarda eğitim süresinin 2 katı olan istihdam yükümlülük oranını 1,5 kata indirilmesi yönündeki değişiklik. İşçilerin, istihdam edilecekleri alan ve iş tanımına dair daha az bir süre eğitim alacak olmaları, Şimşek ve Işıkhan’ın görev süreleri boyunca sıklıkla vurguladıkları “Üretimde verimlilik” hedefine dair yaklaşımlarının gerçekte nasıl olduğunu da kanıtlar nitelikte. Sermayenin krizine hızla istihdam sağlanması adına işçi eğitimlerinin sürelerinin kısaltılması, ‘verimli’ ve donanımlı bir üretim sürecinin yaşanmasına ket vuracağı gibi, iş kazalarının da önünü açma riski taşıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının sık sık ifade ettiği gibi, icra edecekleri işe ilişkin daha az eğitim alan ve sonucunda sergileyeceği emek sürecine daha az vakıf olacak işçilerin çalışırken iş kazası ve iş cinayeti geçirme ihtimali de yükseliyor.