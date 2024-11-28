Bakandan yoksulluğa övgü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşmelerinde Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın açıkladığı veriler, ülkede giderek derinleşen yoksulluğu gözler önüne serdi. Komisyonda sunum yapan Bakan Göktaş, derin yoksulluğu ortaya koyan sosyal yardım verileri ile övündü. Göktaş’ın açıkladığı veriler, milyonlarca hanenin sosyal yardımlar ile yaşamaya mecbur bırakıldığını da bir kez daha açığa çıkardı.

Bakanlığın verilerine göre, 2024 yılında 4,9 milyon hane sosyal yardım aldı. Bakanlığın hesabına göre, sosyal yardım alan kişi sayısı ise 20 milyona dayandı. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiği 2018 yılında 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımlardan yararlandırılan hane sayısının, 2024 itibarıyla 4 milyon 900 bin haneye ulaşması dikkati çekti.

BAKILAMAYAN ÇOCUKLAR

Ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısındaki çarpıcı artış da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçe verilerine yansıdı. Ailesi tarafından bakılamadığı için “Sosyal ve Ekonomik Destek” programı kapsamına alınan çocuk sayısının 2025 yılında 220 bine ulaşması öngörüldü.

Bakanlığın, “yoksulluk ile mücadele” için harcadığı para da dikkati çekti. 2022 yılında 62 milyar 742 milyon 374 bin TL olan yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlaşma harcaması ödeneğinde yıllara göre yaşanan değişim, şöyle sıralandı:

• 2024: 205 milyar 861 milyon 822 bin TL

• 2025: 219 milyar 723 milyon 130 bin TL

• 2026: 425 milyar 797 milyon 538 bin TL

• 2027: 460 milyar 291 milyon 645 bin TL

BÜTÇE SAVUNMASI

Bakanlığının bütçesini savunan Bakan Göktaş şunları söyledi: “Son 23 yılda ülkemizin artan refahını, genişlettiğimiz sosyal yardım programlarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Sosyal yardımlarda talep odaklıdan arz odaklı bir mekanizmaya geçerek hak temelli, sosyal dayanışmayı teşvik eden, hesap verilebilir ve sürdürülebilir sosyal yardım sistemimizi toplumun ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Kimseyi geride bırakmama anlayışıyla, devletimizin şefkat elini tüm vatandaşlarımıza uzatıyoruz. Bugün sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olan vatandaşlarımızdır. Yani yüzde 82'si yaşlı, çocuk ve engellilerden oluşuyor.”

Aile Bakanlığı’nın bütçe teklifinde 2025, 2026 ve 2027 yıllarına yönelik şu öngörüler de paylaşıldı:

• Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocukların sayısı 2025'te 200 bin, 2026'da 210 bin, 2027'de ise 220 bin olacak.

• Elektrik faturasını ödeyemeyen ve elektrik tüketim desteğinden yararlanan sayısı 2027 yılında 4 milyon 100 bine yükselecek.

• GSS borcu bakanlık bütçesinden ödenen kişi sayısı 2025, 2026 ve 2027 yıllarında sırasıyla 9 milyon 700 bin, 9 milyon 750 bin ve 9 milyon 800 bin olarak gerçekleşecek.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bakanlığın bütçe rakamlarına mercek tuttu. Türkiye’deki uyuşturucu batağının giderek derinleştiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, buna karşın bağımlılıkla mücadele için ayrılan payın bütçenin yalnızca 10 binde 1’ine denk geldiğinin altını çizdi.

İzmir’de beş çocuğun yaşamını yitirdiği evin fotoğrafını Bakan Göktaş’a gösteren Bakırlıoğlu, “Bu fotoğraf, gerçek olamayacak kadar kötü” dedi. Bakanlığın, beş çocuğun yaşamını yitirdiği ailenin evini, skandaldan önce 18 kez ziyaret ettiğini anımsatan Bakırlıoğlu, “O çocukları koruyamadınız” ifadesiyle yaşanan skandalda Aile Bakanlığı’nın sorumluluğuna işaret etti.

BEBEKLER DE YOKSUL

CHP Milletvekili Cevdet Akay ise Türkiye’deki yoksulluğun boyutunu ortaya koyan şu verileri dile getirdi: "Türkiye'de 14,8 milyon kişi barınma, ısınma, sağlık ihtiyaçlarını yardımlarla sağlıyor. Ülkemizde 0-17 yaş grubunda da 7 milyon civarında çocuk yoksulluğu var. 2017 yılında yoksul bebek oranı 36,8 iken 2022 yılında bu oran yüzde 41,4’e yükseldi. Yaş kırımına göre baktığımızda ise bebek ve çocuklarda yoksulluk oranının çok daha yüksek olduğunu görüyoruz."

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KADINLARIN ÇANTASINDA KEFEN VAR

Aile Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, üzerinde öldürülen kadınların isimlerinin yazıldığı kefen açıldı. Komisyonun muhalefet partili üyeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’a, “Kadınlar sizin yüzünüzden kefeni çantasında taşıyor” sözleriyle tepki gösterdi.