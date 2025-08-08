Bakanı İbrahim Yumaklı: Bugün ülke genelinde 44 yangın çıktı, 42 yangın kontrol altına alınmış durumda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyü ile Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyü kırsalında tarım arazilerinde başlayan ve ormana sıçrayan yangın ve yurt genelindeki yangınlara ilişkin olarak Çanakkale Yangın Yönetim Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Yumaklı açıklamasında şunları kaydetti:

"VALİLİĞİMİZ TARAFINDAN HIZLICA TAHLİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI"

Göz bebeğimiz, şehitlerimizin emaneti Çanakkale’de bugün iki ayrı yangın meydana geldi. Bu yangınlarla mücadeleye dair kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. İlk yangın saat 13.20’de Çanakkale’nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli Mahallesi’nde, orman dışı bir alanda başladı. Yangın, şiddetli rüzgarla birlikte hızla ormanlık alana sirayet etti. İlk müdahale, saat 13.30’da gerçekleştirildi.Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi, engelli bakım merkezi ve kısmen açık durumda olan öğrenci yurdu başta olmak üzere birçok alan risk altına girdi. Valiliğimiz tarafından hızlıca tahliye işlemleri başlatıldı. Devlet Hastanesi’nden 72 vatandaşımız, Engelli Bakım Merkezi’nden 57 vatandaşımız, Radyo-televizyon vericilerinden 2 görevli personel tahliye edildi. Toplamda 131 kişi güvenli alanlara alındı.

"SAÇAKLI, AHMETÇELİ, DOĞANCI VE ZEYTİNLİ KÖYLERİ TAHLİYE KAPSAMINA ALINDI"

Bir itfaiye aracımız alevlerin arasında kaldı, ancak çok şükür herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. İlk yangından yalnızca 4 dakika sonra, bu kez Bayramiç ilçesinde yeni bir yangın ihbarı geldi. Yine orman dışı alanda başlayan bu yangın, parça parça orman ve tarım arazilerinin bulunduğu bölgede kısa sürede büyümeye başladı.Bu yangından etkilenme riski bulunan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı ve Zeytinli köyleri tahliye kapsamına alındı. Yaklaşık 30 dakika önce ise Pıtıreli Köyü’nden 654 vatandaşımız güvenli alanlara tahliye edildi. İlk andan itibaren Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye ve ilgili tüm kurumlarımız ile birlikte büyük bir mücadele yürütüldü. Vatandaşlarımız da bu mücadeleye gönülden destek verdiler. Yangınla mücadelede11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı,yaklaşık 900 personel görev yaptı.

"ŞU ANDA, MERKEZDEKİ YANGININ BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"

Şu anda, merkezdeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Ancak ekiplerimiz tedbiren gece boyunca soğutma çalışmalarına devam edecek. Bayramiç ilçesindeki yangın ise orman ve tarımsal arazilerde yer yer etkisini sürdürüyor. Ekiplerimiz müdahalelerini sürdürüyor.

"4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA, SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR"

Bu iki yangında 20 vatandaşımız dumandan etkilenerek sağlık kuruluşlarına başvurdu. Hayati tehlikeleri bulunmuyor. 18’inin tedavisi halen sürüyor. Yoğun hava trafiği nedeniyle gün içerisinde Çanakkale Boğazı ulaşıma kapatılmıştı. Ancak saat 21.00 itibarıyla kuzey-güney yönünde tek taraflı olarak tekrar açıldı. İhtiyaç halinde yeniden kapatma kararı alınabilir, ancak şu an için böyle bir durum öngörülmüyor.Yangınların çıkış nedenlerine ilişkin adli süreç başlatıldı. 4 şüpheli gözaltında, soruşturmalar sürüyor.

"ÜLKE GENELİNDE 26'SI ORMAN DIŞI ALAN OLMAK ÜZERE TOPLAM 55 YANGINLA MÜCADELE ETTİK"

Bugün ülke genelinde 26’sı orman dışı alan olmak üzere toplam 44 yangınla mücadele ettik.Çanakkale'deki iki yangına ek olarak büyüme potansiyeli bulunan 4 yangın daha vardı: Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ ve Muğla Menteşe. Toplamda 42 yangın kontrol altına alınmış durumda. Karabük Yeşilköy’deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

"BU YÜKSEK RİSKLİ DÖNEM BİR HAFTA BOYUNCA SÜRECEK"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verileri, önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege başta olmak üzere çok büyük bir kısmın yüksek risk altında olduğunu gösteriyor. Bu yüksek riskli dönem bir hafta boyunca sürecek. İklim değişikliği artık gelecekteki bir tehdit değil, bugün yaşadığımız bir gerçekliktir. Ancak altını çizmek isterim; Yangını sıcaklık, rüzgar ya da düşük nem değil, ihmaller çıkarıyor. Maalesef bu yılki yangınların %96’sı doğrudan veya dolaylı olarak insan kaynaklı. Sadece %4’ü doğal sebeplerle meydana geldi. Bir kıvılcım; binlerce hektarlık alanı, milyonlarca canlıyı, biyoçeşitliliği ve ekosistemi yok edebilir.

"BİR SEFERBERLİK RUHUNA İHTİYACIMIZ VAR"

Bir seferberlik ruhuna ihtiyacımız var. Açık alanlarda ateş yakmayalım.Yangına sebebiyet verecek hiçbir faaliyet içinde bulunmayalım. Ekim 2025’e kadar tam teyakkuz halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız; Gözlemledikleri riskli durumları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri, Küçük çaplı yangınlara müdahale edebileceklerse ilk müdahaleyi yapmaları en önemlisi, önleyici tedbirlere uymalarıdır."