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Bakanı Kurum ile İBB Başkanı İmamoğlu görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Güncel
  • 10.09.2024 20:23
  • Giriş: 10.09.2024 20:23
  • Güncelleme: 10.09.2024 20:26
Kaynak: ANKA
Bakanı Kurum ile İBB Başkanı İmamoğlu görüştü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakanlıkta  bir araya geldi.

Görüşme  sonrası Bakan Kurum sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik. Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek”

Görüşmeye ilişkin İBB Başkanı İmamoğlu da sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum ile İstanbul’un, bakanlığın görev alanındaki konuları üzerine yararlı ve verimli bir görüşme yaptık.”

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