Bakan’ın bitmeyen uçak sevdası

Öncü Durmuş

Ekonomik krizin olanca faturasını halka yükleyen, tasarruf tedbirleriyle göstermelik önlemler alan iktidar halka biraz daha sabretmeyi öğütlerken bakanların uçak sevdası bitmek bilmiyor.

Daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin tasarruf tedbirlerine rağmen bakanlığa ait uçakları kişisel gezilerinde kullandıkları ortaya çıkarken Özhaseki yeni bir uçak skandalına imza attı.

Maraş merkezli depremlerin ardından yapılacağı söz verilen ancak hala tamamının bitirilmediği konutları görmek için 14 Haziran’da Adıyaman’a giden Çevre Ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin bölgeye bakanlığın uçağıyla gittiği öğrenildi.

Saat 09.32’de Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve 10.46’da Adıyaman’a varan uçak, Özhaseki’nin 1 günlük ziyareti için kullanıldı.

Kullanılan uçağın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu öğrenilirken kullanım amacı harita, tapu ve kadastro için havadan fotoğraflama yapmak olan uçağın yolculuk için kullanılması da dikkat çekti.

Ayrıca bölgede Habertürk’ün canlı yayına katılan Bakan Özhaseki, ayrı bir soru işaretine de yol açtı. Bakan’ın kafilesiyle beraber olan Habertürk ekibinin bölgeye Bakan’ın uçağıyla mı gelip gittiği ise bilinmiyor.

Özhaseki’nin daha önce de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait haritalama uçağını kendi kişisel gezilerinde kullandığı ortaya çıkmış, Bakan Özhasekıi’nin Ankara’dan Kayseri’ye bu yolla gittiği öğrenilmişti.