Bakanın evinden bile haberi yok

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın evinden iki yabancıya ait ikamet izni çıktığına ilişkin haberleri doğruladı. Yapılan açıklamada olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Haber Merkezi

Göç İdaresi Başkanlığı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konutunda iki yabancı öğrencinin kayıtlı göründüğü yönündeki haberi teyit etti. Açıklamada konuyla ilgili Mülkiye Müfettişi'nin görevlendirildiği ve "ilk tespitler doğrultusunda, N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu" bilgisi verildi.

Söz konusu olay Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı, Yerlikaya'nın İstanbul Valisi olduğu dönemde yaşandı. T24 yazarı Tolga Şardan'ın dünkü yazısına göre, o dönemde kayıtdışı sığınmacıların tespit edilmesi için İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen ve Ankara'da adres adres gezen bekçiler, bizzat Yerlikaya'nın konutunun "iki Kırgız askeri okul öğrencisinin ikameti olarak görüldüğünü" fark etti.

Haberin ses getirmesi sonrasında Göç İdaresi Başkanlığı'ndan da teyit geldi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan İçişleri Bakanımızın adresinde "iki yabancı adına kayıtlı ikamet izni çıktığı" haberleri üzerine açıklama yapma gereği duyulmuştur. 9 Mayıs 2024 tarihinde yanlış adres beyanıyla ilgili durum Göç İdaresi Başkanlığımızca tespit edilmiş olup konuya ilişkin 10 Mayıs 2024 tarihinde Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir. Mülkiye Müfettişinin ilk tespitleri doğrultusunda N.N. ve A. H. adlı 2 Azerbaycanlı askeri öğrenci ile 2 sivil şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."

BURASI MUZ CUMHURİYETİ Mİ?

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, olaya tepki göstererek "İki Azerbaycan kökenli kişi İçişleri Bakanı’nın ev adresini kullanarak sahte ikamet kaydı düzenlemiş. Böyle rezalet olmaz. Burası muz cumhuriyeti mi?” dedi.

Demir, konuyu Meclis gündemine taşıdıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Öyle bir noktadayız ki düşünün bir ülkenin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın konutunun adresi ile sahte ikamet kaydı düzenlenebiliyor. Kimse de bunun denetimini yapmıyor. İsteyen istediği gibi oturum izni alabiliyor. Sonra da çıkıp utanmadan bize sınır güvenliğinden bahsediyorlar. Konu hakkında Meclis Başkanlığına soru önergesi verdik. Böyle bir rezalet nasıl yaşanabilir anlamış değiliz. Asırlık Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman bugün olduğu kadar rezil yönetilmemişti! AKP, Türkiye Yüzyılı diye çıktığı bu yolda, güvenlikten eğitime, sosyal hayattan ekonomiye her şeyi berbat etti! Utanmadan hala çıkıp sahte başarı hikâyeleri anlatıyorlar. AKP Hükümetinin bakanının evinden sahte ikamet kaydı olan yabancı çıkıyor. Çürümüşlüğün bu kadarına da pes”

BAKAN BİLE GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAMIYOR

CHP’li Demir sözlerini şöyle devam etti

“Skandalın üstü basitçe kapatılmaz. Bu yaşananlardan görüyoruz ki ülkemize gelip yerleşim izni almak bu kadar kolay. Bir gün vatandaş kendi evinde bir göçmenin kaydı olduğunu fark edebilir. Bakan bile kendi konutunun güvenliğini, gizliliğini sağlayamıyorsa vatandaş ne yapsın. Konu hakkında sorularımızı İçişleri Bakanına ilettik. Bu şekilde sahte kayıtla ülkede yaşayan kaç yabancı var? Bu yabancıların kaçı sınır dışı edildi? Bakanın evinin adresinin sahte ikamet kaydı için kullanıldığı doğru mu? Bakanlıktan bir an önce açıklama bekliyoruz. Bu skandalın üstü böyle basitçe kapatılamaz!”

ZORLU 'HAYALİ SEÇMEN' İDDİALARINI HATIRLATTI

Öte yandan İYİ Parti Ankara Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kürşad Zorlu da İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini açıkladı. Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

“Ülkemizde yaşayan yabancıların adreslerine yönelik bir denetim çalışması yapılmakta mıdır? Ocak 2024’ten bu yana kaç adreste bu yönde bir denetim yapılmıştır? Bu denetimler sonucu belirtilen adreste gözüktüğü halde yaşamadığı tespit edilen kaç kişi bulunmaktadır?”