Bakan’ın gündeminde emekliler yer almıyor

Derinleşen ekonomik kriz, 7’den 77’ye milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine attı. Emekliliği hak eden çok sayıda yurttaş, “sefalet ücreti” olarak nitelendirilen emekli aylığı ile geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Emekli olanlar ise yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesi sürdürüyor.

Emeklilerin yaşam mücadelesi, TBMM gündemine de taşındı. CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te emekli maaşlarının dağılımını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu.

YANIT VERMESİ 1 YIL SÜRDÜ

Katıldığı bir televizyon programında “80 bin TL emekli aylığı alanlar var” diyen Bakan Işıkhan, emekli aylıklarıyla ilgili soru önergesini tam bir yıl sonra yanıtlayabildi. Bakan Işıkhan, kök maaşı 12 bin 500 TL altında olan emekliler ile 50 bin ve 80 bin TL arasında emekli aylığı alanların dağılımının sorulduğu önergeyi geçiştirdi.

Bakan Işıkhan, emeklilerin aylıklarına göre dağılımını paylaşmak yerine, SGK’nin internet sitesinin linkini vermekle yetindi. Işıkhan’ın adresini paylaştığı SGK’nin internet sitesinde ise soru önergesindeki yanıtları içeren bilgilerin yer almadığı öğrenildi.

Yanıta tepki gösteren CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Bakandan bilgi beklerken SGK’nin sitesinin linkini aldık. Sayın Işıkhan, maalesef kendi demecine bile bir açıklama getirmedi. Türkiye’de 80 bin TL emekli aylığı alan kaç kişi var, diye sorduk ama yanıtını alamadık. Maalesef bakanlığın emekliye verdiği değer bu. Ne sayısal veri var, ne tablo” ifadelerini kullandı.

CEVAP: SİTE BAĞLANTISI

Soru önergesine yanıtın bir yıl sonra verilmesine de tepki gösteren Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: “Bu ucube sistem Meclis'in elindeki tüm denetleme aparatlarını elinden aldı. Gensoru, sözlü soru imkanımız yok. Denetime dair yapabileceğimiz tek seçenek yazılı soru önergesi. Verdiğimiz önergelerin çoğunluğu yanıtsız kalıyor. Atanmış bakanlar millet adına sorduğumuz sorulara cevap bile vermeye tenezzül etmiyorlar. Bakan Işıkhan’ın emeklilerle ilgili demecinin ardından görevimizi yaptık, soru önergesi verdik. Gelen cevap internet sitesi linki oldu. Bakan Bey bizim aklımızla dalga mı geçiyor? Yapılan tam anlamıyla saygısızlıktır. Benim şahsıma değil, millete saygısızlıktır.”