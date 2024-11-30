Bakanın hastanesine de kayyum

Yenidoğan davası sürerken, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca başlatılan soruşturma kapsamında, 26 şirket (hastane) ve kişinin mal varlığına el konuldu.

12 hastaneye ise kayyum atanmasına karar verildi. MASAK tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin ve birkaç sorumlu şirketin taşınmazlarına el konulması istendi.

Ardından Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından el konuldu. Varlıklarına el konulan kişiler şöyle:

Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz, Sümeyye Nur Taşçı, Hüseyin Günerhan, Hasan Basri Gök, Mehtap Sayar, Cansu Akyıldırım, Çağla Durmuş, Deniz Korkmaz, Hakan Doğukan Taşçı, Damla Atak, Renas Kılıç, Ceren Hatice Kırım, Mehmet Halis Başlı, Murat Mantuş, Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı, Serhad Sarı.

Kayyum atanması kararı verilen şirketler ve hastaneler ise şöyle:

1- Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Avcılar Hospital Hastanesi,

2- Doğamed Sağlık Hizmetleri San.ve Tic. A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren Özel Doğa Hospital Hastanesi,

3- Ekip Sağlık Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel TRG Hospitalist Hastanesi ile Silivri Kolan Hastanesi,

4- Güney Hastanesi Sağlık Hiz Ltd. Şti. bünyesinde faaliyet gösteren Esenler Güney Hastanesi,

5- Beymed Sağlık İnş. San. ve Tic. Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Birinci Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri,

6- Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Avrupa Şafak Hastanesi ile Özel İstanbul Şafak Hastanesi,

7- Refik Arslan Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Bağcılar Şafak Hastanesi,

8- Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren Özel Reyap İstanbul Hastanesi ile Çorlu Reyap Hastanesi,

9- Medilife Sağlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi ve Yonca Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi bünyesinde faaliyet gösteren sadece Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ile Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi,

10- Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin tamamı,

11- GMZ Sağlık Hizmetleri İnş. ve Tur. Lim. Şti. şirketinin tamamı,

12- Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş şirketinin tamamı.

ARALARINDA ŞAKALAŞMIŞLARYenidoğan davasının birinci duruşmasının 10’uncu oturumu dün devam etti. Opara bebeğin ölümünden sorumlu tutulan tutuksuz sanık Dr. Ali Aksu, uzman görüşünün eksik ve hatalarla dolu olduğunu öne sürerek, Opara bebek için otopsi yapılmasını talep etti. Duruşmada ifade veren Sanık Bahar Kanık da mahkeme başkanının Halime bebeğin ölmesine ilişkin yapılan şakaları sorması üzerine skandal bir yanıt vererek, "Keşke yapmasaydık” dedi.