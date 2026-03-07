Bakanın ihtiyacı ‘gericilik’ odaklı

Okullardaki gerçek sorunları görmezden gelen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gerici ideolojik dayatmalarına bir yenisini daha ekledi. Okullara gönderilen “İhtiyaç Analizi” formunda, okulların fiziki ve pedagojik ihtiyaçlarından ziyade ‘ibadet odaklı’ sorular yer alması dikkat çekti. Formda “okulun camiye mesafesi”, “mescit olup olmadığı”, “mescidin metrekaresi”, “abdesthane varlığı” soruları sorulurken ‘45 m² üstü mekân’ sorgusu ise “Cuma namazı kılınabilir mi?” kriterine bağlandı.

Ancak Bakanlık; okullardaki güvenlik, temizlik krizinden yaklaşık 100 bini aşan öğretmen açığına, bir öğün ücretsiz yemek talebine “yetersiz kaynak” yanıtından deprem bölgesinde hâlâ konteynerlerde ders verilmesine dek birçok sorunu yine görmezden geldi.

Tüm bunlar ise MEB Müsteşarlığı döneminden bu yana eğitimdeki gerici hamlelerin “mimarı” olan “Bakan Yusuf Tekin’in ihtiyaçlar listesi” yorumlarını beraberinde getirdi. Bakan Tekin’in listesinde eğitimi gericileştirme ilk sırada yer aldı.

RAMAZAN GENELGESİ

Eğitimcilerin “laiklik ilkesine aykırı olduğu” gerekçesiyle eleştirdiği Ramazan Genelgesi kapsamında okullarda bir dizi gerici etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikler kapsamında okullarda öğrencilere tuttukları oruç, kıldıkları namaz, verdikleri sadaka, gittikleri teravih ve Kuran okuma sayılarını tutmaları için çizelgeler; bazı liselerde ise “askıda ibadet” adı altında ibadet içerikli kartlar dağıtıldı. Bakan Tekin bu etkinliklerin “laikliğe aykırı olmadığını” ileri sürdü.

MEB’İN MAARİF MODELİ

AKP’nin ‘kindar ve dindir’ nesil yetiştirme projesi olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ile Bakan Tekin, zorunlu eğitimin her kademesinde ders programlarını dinselleştirdi. Tekin’in müfredata ilişkin “Bize özgü bir model olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni geliştirdik” sözleri ise bunu doğrulayacak nitelikte oldu. Eğitimcilerin itiraz ettiği müfredatla birlikte derslerde dini referanslar yapıldı “Atatürk ve Cumhuriyet” kavramları seyreltildi, “cihat, kamil insan” ifadeleri ise müfredattaki yerini aldı.

RAMAZAN GENELGESİ’NE KARŞI VELİLER DAVA AÇTI

Laiklik Meclisi üyesi veliler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)

Ramazan Genelgesi’nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı. Dilekçede, genelgenin Anayasa’nın başlangıç ilkeleri ile 2, 5, 14, 24, 42 ve 90. maddelerine, ayrıca Millî Eğitim Temel Kanunu’ndaki laiklik ve bilimsellik ilkelerine aykırı olduğu belirtildi. Cumhuriyet’in haberine göre dava dilekçesinde, genelgede anlatılan millî ve manevi değerlerin yalnızca tek bir dinsel mezhebin ibadetleri üzerinden tarif edildiği belirtildi.

ÇEDES PROJESİ

‘Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ (ÇEDES) projesi 2023’te MEB, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle başladı. ÇEDES kapsamında birçok gerici vakıf ve dernek okullara girerken projeyle Bakanlık, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet’e geniş görev alanları sağladı. Proje ile din hizmetleri uzmanı, Kuran Kursu öğreticisi, din görevlileri gibi kişilerin ‘manevi danışman’ adı altında

öğrencilere, değerler eğitimi vermesinin önü açıldı.

MESCİT ZORUNLU

Tekin döneminde ‘Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde değişikliğe gidildi. Ekim 2023’te Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında mescit zorunlu hale getirildi.

İMAM HATİPLER ARTTI

İmam hatiplerden “marka değerimiz” diye bahseden Bakan Tekin döneminde imam hatip sayısı artmaya devam etti. MEB’in 2024-2025 Örgün Eğitim İstatistikleri’ne göre 2023-2024’te 1722 olan imam hatip lisesi sayısı 1729’a yükseldi. Ancak imam hatiplere yönelik hamleler bununla da sınırlı değil. Verile göre genel toplamda 31,3 öğrenciye 1 pansiyon kapasitesi düşerken bu sayı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nde 14,3’te 1, meslek liselerinde 14,7’de 1 oldu. Ancak İmam hatip lisesinde okuyan 3 öğrenciden 1’i pansiyonda kalıyor. Aynı zamanda toplamda 20,1 okulda pansiyon bulunurken imam hatip liselerinde 1,8 okuldan 1’inde pansiyon bulunuyor. Bakanlığın tek hedefi öğrenciler değil, öğretmenler de oldu. İktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir-Sen’in görüşleri doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile Milli Eğitim Akademisi kuruldu. Eğitim fakültelerini bypass eden bu yapıyla, "kendisine biat eden" öğretmen yetiştirmeyi amaçlayan Bakanlık, öğretmenleri "aday, uzman, başöğretmen" diyerek ayrıştırdı. Akademi’yi bitirmeyenlerin atamasının yapılmayacağı bu sistem, laik ve bilimsel eğitimi savunan eğitimcileri sistem dışına itmenin, "müfredat bekçisi" kadrolar yaratmanın yeni aracı haline geldi.