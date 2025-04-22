Bakanın kardeşi rüşvet mi verdi?

Rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nün eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’a yönelik soruşturmanın tartışma yaratacak ayrıntıları ortaya çıktı.

Gazeteci Tolga Şardan, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bir CİMER ihbarı sonrasında harekete geçerek eski Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar’ın evinde arama yaptığını, evindeki kasada 26 kilogram külçe altın ile yüksek miktarda döviz ele geçirildiğini” belirterek Acar’ın ‘rüşvet ve yolsuzluktan’ tutuklandığını gündeme getirmişti.

AYLIK GELİRİM 3 MİLYON TL

Acar’ın ifadesi 27 Mart’ta, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alındı. Yaklaşık 26 yıl boyunca DHMİ Genel Müdürlüğü’nde çalışan ve Kasım 2024’te emekli olan Acar, aylık gelirinin 3 milyon TL olduğunu belirtti.

Acar, emniyet ifadesinde “Geçiminizi nasıl sağlamaktasınız açıklayınız?” şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

“Ben 2024 yılının 11’inci ayında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden müşavir olarak emekli oldum. Düzenli olarak emekli aylığı almaktayım. Haricinde kira gelirlerim bulunmaktadır. Bunların dışında ise bankalarda bulunan paralarımdan faiz geliri elde etmekteyim. Ayrıca borsa, bitcoin hesaplarımdan da gelirim bulunmaktadır. Yine yurt dışına kendi profesyonel alanım olan mimarlık ve havacılıkla ilgili zaman zaman danışmanlık hizmetleri de vermekteyim. Bu işlemlerden 2025 yılının mart ayı itibari ile yaklaşık 3 milyon TL aylık gelirim bulunmaktadır.”

BU SERVETİ NASIL EDİNDİ?

Soruşturmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de Acar’ın mal varlığıyla alakalı sorular oldu. “Üzerinize kayıtlı gayrimenkul ile motorlu taşıtlarınız var mı? Hangi bankalarda ne tür hesaplarınız var? Bu mal varlıklarını nasıl ve ne zaman edindiniz? Ayrıca eşinizin ve çocuklarınızın adına mal varlığı var mıdır?” sorularının da yöneltildiği Acar, servet niteliğindeki dudak uçuklatan mal varlığını şöyle sıraladı:

• Adıma kayıtlı Mercedes marka araç bulunmakta. Bu aracı hatırladığım kadarıyla iki yıl önce satın aldım. Kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• İstanbul Sultanbeyli’de Sinpaş Liva sitesinde 1+1 dairem bulunmaktadır. Ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya satın aldığımı tam olarak hatırlamıyorum.

• Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki adet 2+1, bir adet 1+1 dairem bulunmaktadır. Bunları 2024 yılında satın aldım. Daireleri tapuda belirtilen fiyatlar üzerinden satın aldım. Tam tutarı hatırlamıyorum.

• Ankara ili Çankaya ilçesi Vedat Dalokay Caddesi’nde iki adet dükkân bulunmaktadır. Bu dükkânları ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı da hatırlamıyorum.

• Mersin ili Mezitli ilçesinde iki adet müstakil evim bulunmaktadır. Bunları da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• Yine Mersin ili Yenişehir ilçesinde bir adet 3+1 apartman dairem bulunmaktadır. Bunu da ne zaman satın aldığımı ve kaç paraya aldığımı hatırlamıyorum.

• Adıma kayıtlı olan evi, dükkânı ve aracı ne zaman ve kaç paraya aldığımı tam olarak hatırlayamadım. Ancak ilgili kurumlardan talep edilmesi halinde edinme tarihlerim ve kaç paraya satın aldığım ortaya çıkacaktır.

• Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda hesap bulunmaktadır. Bu banka hesabında altın, döviz, gümüş ve borsa hesaplarım da hatırladığım kadarıyla toplam 40 milyon TL civarı para bulunmaktadır.

• Adıma kayıtlı Vakıflar Bankası’nda iki adet kiralık kasa bulunmaktadır. Bu kasalarda da birikimim vardır. Ancak birikim tutarlarını ve kasada neler olduğunu şu an için tam olarak hatırlayamıyorum.

BAKANLIK BİLE ŞİKÂYET ETTİ

Acar, mal varlığının bir kısmını düğün takılarıyla elde ettiğini öne sürerken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Şubat 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda, Acar’ın “geliri ile orantılı olmayacak şekilde mal varlığı edindiğini, bazı mallarını gizlediği ve şüpheli banka hareketlerine sahip olduğunu” bildirdi.

KARDEŞTEN RÜŞVET

Savcılık soruşturma kapsamında, O.E. isimli şahsın ifadesini müşteki sıfatıyla aldı. O.E. ifadesinde, “Eski Daire Başkanı Acar, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kardeşi de olan, iflas eden AtlasJet’in sahibi Murat Ersoy’dan para aldığını biliyorum” dedi. Bu iddia da Acar’a yöneltildi.

HÜKÛMETE YÖNELİKMİŞ

İfadesinde Murat Ersoy’dan para aldığını reddeden Acar, Ersoy ile sadece bayramlarda mesajlaştığını ifade etti. BirGün’ün ulaştığı Murat Ersoy da rüşvet iddialarını reddetti.

Acar, ifadesinin son bölümünde, “Görev yaptığı dönemde havacılık sektörünün şahlandığını, dönemin gözde bürokratı olduğunu, kendi düğünleri ile çocuğunun doğumu ve sünnetinde ciddi miktarda hediye geldiğini, kendisine yöneltilen suçlamaların hükûmeti yıpratmaya yönelik olduğunu” iddia etti.

AVUKATI DA TANIDIK ÇIKTI

Öte yandan Acar’ın avukatlığını Vahit Bıçak’ın üstlendiği görüldü. Bıçak, akademisyen Ceren Damar Şenel’i öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet’in de avukatlığını üstlenmişti. Bıçak’ın, Ceren Damar Şenel’in müvekkiline cinsel istismarda bulunduğu, konumunu kullanarak bu istismarı sürdürdüğü ve müvekkilini tehdit ettiğini iddia etmesi ve savunmasının yanı sıra Damar ailesine yönelik hakarete varan sözleri nedeniyle Bıçak’a karşı kamuoyunda büyük tepki oluşmuştu.