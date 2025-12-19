Bakanın mobil pazarlık masası

İnsanca yaşamaya yetecek kadar bir ücrete ulaşamayan milyonlarca emekçiyi gelecek yılın geçinme derdi sardı. Asgari ücrete yapılacak zammın yanı sıra ücretin belirlenme yöntemi ve komisyonun yapısına ilişkin tartışmaların gölgesinde işveren ve hükümet temsilcileri ikinci kez bir araya geldi. İşçi temsilcisi olan TÜRK-İŞ, komisyon toplantılarına katılmama kararını sürdürdü. İkinci toplantının ardından yine rakamdan söz edilmedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı dün 14.10’da başladı, yaklaşık 70 dakika sürdü. Çıkmaza giren 2026 yılı asgari ücretini belirleme sürecinde Komisyon’un yapısının değişmesine ilişkin beklentilere kulak tıkayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise toplantı öncesi sendika turuna çıktı, önce TÜRK-İŞ Genel Merkezi’ne gidip Genel Başkan Ergün Atalay’la görüştü. Ardından HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’la bir araya geldi. Bakan, “sosyal diyalog” vurgusunu yinelerken en büyük üçüncü konfederasyon olan DİSK ile görüşmedi. TÜRK-İş ve HAK-İŞ’in ilettiği talepleri komisyona taşıyacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Atalay ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bakanlık olarak sosyal diyalog sürecini devam ettireceğimizi söylemiştim” ifadelerini kullandı.

Sendikaların ilettiği bilgileri komisyona ileteceğini vurgulayan Bakan Işıkhan “Atalay bugün de vurguladı kendisi, 'geçen seneden kalan bir enflasyon farkı alacağımız var' dedi. Kira, ulaşım bunların hesaplanması gereken bir rakam ortaya çıkıyor. Hepsi komisyonda değerlendiriliyor. Tabii ki komisyonun amacı bu zaten. Komisyona gelecek bu rakamlar. İşveren kesimi, kamu kesimi ve işçiden aldığım bilgileri komisyonda Çalışma Genel Müdürümüze ileteceğim. Komisyonda bunlar ele alınacak ve dediğim gibi her zaman işçilerimizi enflasyona ezdirmeyecek, çalışanları da makroekonomik dengeleri de koruyacak ortak bir noktada buluşulacağını belirtmek isterim” diye konuştu.

‘DURDUĞUMUZ YERDEYİZ’

Görüşme sonrası Ergün Atalay da "Bir yıldır durduğumuz yerde durmaya devam ediyoruz. Bakan Bey geldi, neden katılmadığımızı anlattık. Söylediklerimizi komisyona iletecek" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan’ı ziyaret eden Işıkhan, “Bu görüşmeler neticesinde elde ettiğimiz verileri komisyona ileteceğim” diye konuştu.

Arslan ise "Patronlara sesleniyorum" diyerek durumu fırsata çevirmekten vazgeçmelerini istedi:

“Buradan TİSK'e işverenlere bir çağrı yapmam gerekiyor. İşçi kesiminin komisyonda yer almamasını fırsata dönüştürerek asgari ücretle ilgili taleplerini kabul ettirme girişimlerinden vazgeçmelerini istiyoruz. Bu konuda işçi kesiminin yer almadığı komisyonda çoğunluk kararı alınacak. Bu çoğunluk kararında işveren kesiminin kararı önemli olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da geçtiğimiz günlerde TİSK'in kongresinde çağrı yaptı. 'Elinizi taşın altına koyun' diye. Bence işveren kesimi işçi kesiminin bulunmadığı komisyonda oradaki pozisyonunu kullanarak asgari ücreti olması gerekenin daha altında bir yerde belirlenme girişimlerinden vazgeçmeli."

Görüşmelerin ardından Bakanlığın önünde açıklama yapan Bakan Işıkhan şunları kaydetti: "Benim istişare sürecini yönetmemdeki amaç işçi kesimi masada olmayabilir ancak ben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak Türk-İş’e giderek, Türk-İş masasını kurduk. Hak-İş’e giderek, Hak-İş masasını kurduk ve asgari ücret ile ilgili olarak iki başkanın taleplerini ve geleceğe yönelik tekliflerini aldım.

İşçi sendikalarımızdan aldığımız bu görüşleri Komisyon’da ben Çalışma Bakanı olarak diğer Komisyon üyelerimize bunları ifade edeceğim. Her dönem yaptığımız gibi 2026’da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz, işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak nitelikte olmasına dikkat ediyoruz."

Öte yandan hükümet ve işveren temsilcilerinin katıldığı ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri hazırlamış oldukları raporları komisyonla paylaştı. Toplantıya gecikmeli katılan Bakan Işıkhan ise konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen talepleri komisyona iletti. İkinci toplantıdan da 2026 asgari ücretine ilişkin rakam paylaşılmadı.