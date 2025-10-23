Bakan’ın övdüğü cadde adeta suya gömüldü

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan illerden Hatay’da, aradan geçen 2 yılı aşkın süreye rağmen sorunlar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un 13 Ekim’de “Küllerinden doğan Hatay’ımız yeniden göz kamaştırıyor” notuyla paylaştığı Antakya Atatürk Caddesi, dün yağışın ardından sular altında kaldı.

Antakyalı yurttaşlar, “Eğer bu küllerinden doğan halimizse, vay halimize” diyerek duruma tepki gösterdi. Öte yandan Dikmece Mahallesi’nde bulunan 5. Bölge 1. Etap TOKİ konutları, yoğun yağışın ardından ciddi hasar gördü. Yağış sonrası apartman girişleri ve bazı dairelerde su sızıntıları meydana gelirken, en dikkat çekici görüntüler lambalardan akan yağmur suları oldu. Yurttaşlar, konutların yeni teslim edildiğini belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.