Bakanın oy istediği projede iş cinayeti

İktidarın temelini 2019’da attığı, 2023 yılında faaliyete geçeceği açıklanan ancak daha sonra bitiş tarihi 2028 olarak duyurulan Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi, bu kez iş cinayetiyle gündeme geldi. Projenin Çerkezköy kısmındaki çalışmalar sırasında meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

Temeli 2019’da atılan, bitişi 5 yıl ertelenen hızlı tren Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesinde 2 işçi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, projede öngörüsüzlükten daha büyük sorunlar olduğunun yaşanan iş cinayetiyle gün yüzüne çıktığını vurgulayarak, “Şantiyede gerekli önlemler alınmamış mıydı? 2 işçimizin yaşamını yitirmesinin hesabını kim verecek? Can güvenliğinin sağlanması, tüm siyasi kaygıların çok önünde gelir” tepkisini gösterdi.

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019’da temelini attığı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi’nin 2023 olarak öngörülen bitiş tarihinin 2028’e ertelendiğini, yıl geçtikçe katlanan maliyetin ise 5 yılda yüzde 300’ü aşan artışla 35.9 milyar liraya çıktığını 16 Şubat’ta Meclis gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP’li Yazgan, projedeki sapma ve gecikmenin nedeni ile maliyet artışının gerekçesini sorarken, “Beceriksizlik, iktidar için arşa çıkmış durumda. İktidarın hamasetinin faturası, halka kesiliyor” tepkisini gösterdi. Bakan Uraloğlu ise önergeyi yanıtsız bıraktı. Proje, bu süreçte iş cinayetiyle gündeme geldi. 21 Mart’ta, Çerkezköy’de süren çalışmalar sırasında hızlı tren hattı şantiyesinde göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi kurtarılamadı. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP’li Yazgan, projede öngörüsüzlükten daha büyük sorunlar olduğunun yaşanan iş cinayetiyle gün yüzüne çıktığını söyledi. Yazgan, şunları kaydetti:

“Yurttaşların vergileriyle yürütülen kamu projelerini seçim yatırımına dönüştüren iktidar, bu projelerden oy devşirmeyi alışkanlık haline getirdi. Son olarak Bakan Uraloğlu, 23 Şubat’ta Kırklareli’nde katıldığı bir açılış programında Halkalı-Kapıkule Hızlı Projesi’ni överken, diğer yandan Cumhur İttifakı’nın belediye başkan adayına oy istemişti. Bakanın bu konuşmasının üzerinden 1 ay geçmeden iş cinayeti yaşandı. Projede yer alan 2 işçi, toprak kayması nedeniyle yaşamını yitirdi. Bu, projenin 5 yıl gecikmesinden daha büyük sorunların olduğunu gösteriyor. Bu iş cinayeti neden yaşandı? İş güvenliği neden eksik kaldı? Şantiyede gerekli önlemler alınmamış mıydı? 2 işçimizin yaşamını yitirmesinin hesabını kim verecek? Sayın Bakan, Meclis’e yönelttiğimiz soruları görmezden gelmeyi tercih ediyor ancak bu iş cinayeti, gözlerini kapatarak geçiştirebileceği bir olay değil. Can güvenliğinin sağlanması, tüm siyasi kaygıların çok önünde gelir.”

URALOĞLU'NA SORULAR

Bakan Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Yazgan, şu soruları yöneltti:

“Projede iş güvenliği kapsamında ne gibi önlemler alınmıştır? İşçilerin can güvenliğinin sağlanması için alınan önlemler denetlenmiş midir? 2 işçinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin idari soruşturma başlatılmış mıdır?”