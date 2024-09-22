Bakanın rüzgârı ateşi söndürmüyor

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sene başında temizlik personeline ilişkin aldığı kararın ardından okullarda oluşan çöp yığınları ve hijyen sorunu büyüyor.

Okullardaki hijyen eksikliğine, temizlik ile güvenlik personellerinin azlığına karşı veliler ve öğrenciler Bakan Yusuf Tekin’e tepkilerini dile getirirken bir televizyon programında konu ile ilgili konuşan Tekin’in açıklamaları dikkat çekti.

Bakan Tekin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yarından itibaren okullarda 30 bin temizlik personeline istihdam hakkı tanıyacağını belirtti. Ancak 30 bin ek istihdam yarattıklarını açıklayan Tekin’in yaptığı hesaba göre bile temizlik sorunu çözülemiyor.

SORUN BAŞVURUDAYMIŞ

Tekin, okullardaki temizlik sorununu İşgücü Uyum Programı’na (İUP) başvuruların sınırlı kalmasına bağladı. İstihdam alanının 120 bin olması gerektiğini söyleyen Tekin, bunun yüzde 25’inin doldurulduğunu aktardı. Tekin, “45 bine yakın okulda kadrolu temizlik elemanı mevcut. Pazartesi itibarıyla çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” diye konuştu.

MEB’e bağlı bulunan kamu okulu sayısı bile 60 bin 734 olarak bilinirken Tekin’in hesabına göre okul başına 1 görevli dahi düşmüyor.

AYDA SADECE 8 BİN 447 LİRA

Başvuruların azlığından dert yanan Tekin, verilen ücretleri ise ağzına almadı. Yıllardır İŞKUR’un Toplum Yararına Program’ı (TYP) çevçevesinde istihdam edilen temizlik ve güvenlik personellerinin sene başında İUP’a göre istihdam edilmesini sağlayan Tekin, günlüğü 566 TL’ye çalıştırdıkları personelin işe başvurmamalarını kendine kalkan yaptı. Bir kişi haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi hesaplandığında ayda sadece 8 bin 447 lira kazanabiliyor.

Öte yandan Tekin’in tek skandalı temizlik sorununa dair yaptığı hesap da değil. İktidarın seçim döneminde kaldırma sözü verdiği mülakatlarla ilgili konuşan Tekin verilerin sızdırıldığını kabul etti.

MÜLAKATI SAVUNDU

20 bin öğretmen atamasının yapılması için Danıştay’dan karar çıkması gerektiğini, kararın çıkmasının ardından sonuçların açıklanacağını aktaran Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülakatların kaldırılacağı yönündeki açıklamalarının anımsatılması üzerine mülakatların gerekli olduğunu ve yapılacağını söyledi.

Tekin’in açıklamalarına tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz, “Veliler okullara temizlik için çağrılıyor, öğretmenlerden temizlik yapmaları isteniyor, velilere temizlik görevlisi maaşı için “bağış” çağrıları yapılıyor. 30 bin sayısının ihtiyacı karşılaması mümkün mü? Kalıcı tek çözüm yeterli sayıda ve kadrolu atamadır. Çocuklara ücretsiz okul yemeği, temiz su erişimini sağlamak, yemekler için yardımcı personel atamak, yemekhaneler kurmak sizin sorumluluğunuz. Bizim vergilerimizi, halka ait kamu kaynaklarını çocuklarımız için kullanmak sizin sorumluluğunuz.”

ADİL OLMADIĞINIZIN KANITI

Mülakatlardaki sızıntıya da tepki gösteren Yılmaz, “Bu sonuçlar ‘mülakat adil olacak’ söyleminin karşılığının olmadığının açık kanıtıdır. Çocuklarımız öğretmensiz bırakılıyor, öğretmenlerin ise her geçen gün mesleğine dair umutları ellerinden alınıyor” diye konuştu.

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OKUL YEMEĞİ HEMEN ŞİMDİ!

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, "Okul yemeği hemen şimdi" sloganıyla düzenlediği çalıştayın ilk gününü tamamladı. Bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmemesinin kaynak değil iktidarın öncelik sorunu olarak vurgulandığı çalıştayda sağlıklı yemek ve temiz su mücadelesinin büyütülmesi çağrısı yapıldı.

Çalıştay’da konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, “Yemek çıkmayan okulda öğrenciler kantinden, sağlıksız şeyler yemiş oluyorlar. Denetimi de yapılmıyor kantinlerin. Doymak değildir sağlıklı beslenme. Zeka geriliğine, obeziteye neden oluyor diyor bakan. Bunlardan sorumlu olan sizsiniz. Yarattıkları yoksulluğun farkındalar ki MESEM’lerle çocuk işçiliğini meşru hale getirdiler” ifadelerini kullandı.

TTB Okul Sağlığı Çalışma Grubundan Dr. Gülgün Kıran ise anne sağlığıyla başlayan çocuk sağlığının okul çağında çok daha önem kazandığını vurguladı. Kıran, “Günde makarna, ekmek yiyen çocuk oranı yüzde 62. Et tavuk balık yiyen çocuk oranı ise yüzde 12,7. Bu eşit dengeli beslenme artık ütopik kalmaya başladı” dedi.

SES Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey konuşmasında, “Sağlık Bakanlığı sağlıklı beslenmeyi koruyucu sağlık hizmetlerinde ele alıyor. MEB’in de Sağlık Bakanlığı’nın da bütçelerinde azalma var" ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Veli Derneği Genel Başkanı Ömer Yılmaz, “Çocuklarımızın eğitim hakkının bir parçası olan ücretsiz ve temiz su talebimizi illerde büyütüyoruz. Bu mücadelemiz bizim tarihsel sorumluluğumuzdur. Herkesi bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” dedi.