Bakan’ın yolsuzluk suskunluğu

BirGün’ün 12 Aralık 2024’te ‘Kamu vakfı naylon faturalarla soyulmuş" başlığı ile gündeme taşıdığı naylon fatura skandalının boyutunun 630 milyon TL’yi aştığı belirlenirken vakfın bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un milletvekillerinin sorularını yanıtsız bıraktığı anlaşıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişleri, soygunun belgelerini BirGün’ün haberinden yaklaşık 10 gün sonra, 23 Aralık 2024’te Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 2 Ocak 2025’te ise polis operasyonuyla birçok isim gözaltına alınıp tutuklandı. 23 kişi hakkında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından iddianame düzenlendi. Yunus Emre Vakfı soygununa dair iki ayrı davayla yargılamalar başlasa da bu süreçte müfettişler araştırmalarına devam etti ve soygunun boyutunun çok daha büyük olduğu anlaşıldı.

MİLLETVEKİLLERİ SORDU

Müfettişler, 8 Ekim 2025 tarihinde Yunus Emre Vakfı’ndaki soygunun faturasını 630 milyon 145 bin TL olarak belirledi. BirGün’ün ulaştığı belgelerde, “Önceki Yunus Emre Vakfı Başkanı dahil olmak üzere, sekiz vakıf çalışanı ile vakfa toplamda 381 milyon 243 bin TL tutarında fatura kesen 33 firma hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu” belirtildi. Ayrıca Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın birçok firmaya yönelik incelemesinin devam ettiği ve bu süreçte suç duyurusunda bulunulan firma sayısının 39’a yükseldiği ifade edildi.

CHP’li, İyi Partili, Yeniden Refah Partili ve Gelecek Partili milletvekilleri, Yunus Emre Vakfı soygununu vakfın bağlı olduğu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a sordu.

BAKAN YANIT VEREMEDİ

Soru önergesi verenler arasında İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı, Süleyman Bülbül, İlhami Özcan Aygun, Namık Tan, Aliye Timisi Ersever, Sezgin Tanrıkulu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Yeniden Refah Partisi Milletvekili Ali Yüksel ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ yer alıyor. Milletvekilleri soru önergelerinde yolsuzluk skandalına dair birçok soruya yer verse de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tüm soru önergelerini yanıtsız bıraktı. TBMM’nin resmi internet sitesinde de soru önergelerine dair “Cevaplanmadığı gelen kağıtlarda ilan edildi” ifadeleri yer aldı.

İSTİFA EDEN İSİMLER

Öte yandan savcılığın “uydurma ve kurgu” olarak nitelendirdiği faturalara vakfın kasasından ödeme yapılmasına izin verilen belgelerde ve ödeme emirlerinde imzaları bulunan birçok isim yargılanmıyor. Skandalın patlak vermesinin ardından Yunus Emre Vakfı’na bağlı Yunus Emre Enstitüsü’nün Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Aile Bakanı Mahinur Göktaş’ın eşi Rahmi Göktaş ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’ın oğlu Abdullah Kutalmış Yalçın da yargılanmayanların arasında yer alıyor. Göktaş ile Yalçın’ın ifadeleri alınmadı ve isimleri iddianameye yazılmadı.