Bakanlar AFAD'da açıklama yaptı: Toplamda 83 binada hasar tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Dün İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremle ilgili hasar tespit çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Kurum şöyle konuştu:

"Yaşadığımız deprem sebebiyle bir kez daha tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek isterim. Sahadaki tüm ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışmalar yapılıyor.

Toplamda 1756 hasar ihbarı aldık ve İstanbul'daki ihbarların yüzde 80'i Avrupa Yakası'nda yer alıyor. En çok Avcılar, Esenler ve Bahçelievler ilçelerinden ihbar geldi.

Toplamda 83 binamızın az hasarlı olduğun tespit ettik. Şu anda arkadaşlarımız hastaneleri inceliyor. Kamu binalarımız inceleniyor. Bu yapmış olduğumuz hasar tespitleri bizim için veri olacak ve yapacağımız dönüşümlere de temel teşkil edecek."

YERLİKAYA: ARTÇILAR AZALMA EĞİLİMİNDE

Bakan Yerlikaya ise artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu kaydettiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 12 saattir 4'ün üzerinde deprem meydana gelmedi. Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde azalma eğiliminde olduğunu görüyoruz.

Gerek acil toplanma alanlarında gerekse parklarda bulunan vatandaşlarımızın sayısı düne göre büyük oranda azaldı.

41 belediye ve sivil toplum kuruluşlarından 36 ikram çadırı 99 ikram aracı olmak üzere toplam 302 araç ve 1508 personel ve gönüllü görev yapıyor."