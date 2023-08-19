Bakanlar AKP’den gitmiyor

Türkiye’nin en temel sorunlarına dahi çözüm üretmeyen Saray Kabinesi, yerel seçimler için sahaya döküldü. Bakanların günlük programları, kamu kaynaklarının yerel seçimler için de seferber edileceğini ortaya koydu.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini iktidarın nefret dili ve ayrıştırıcı söylemlerinin gölgesinde tamamladı. Görevlerinden istifa etmeden milletvekili adayı olan bakanlar, bakanlıklarını adeta seçim ofisi gibi kullandı. Milletvekili adayı bakanların tamamına yakını, kamu kaynaklarını seçim çalışmaları için seferber etti.

Muhalefetin, “Halkın parasıyla şov yapılıyor” eleştirilerine neden olan AKP’nin seçim çalışmalarında tüm yerleşik kurallar yok sayıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği kentlerdeki bürokratlara, kurallara aykırı şekilde görevler verildi. Bakanlıkların temsil ve tanıtma harcamalarında Türkiye’nin seçim atmosferine girdiği Mart-Mayıs döneminde yaşanan artış da eleştirilerin haklılığını ortaya koydu.

Seçimlerden, “Çifte zafer” ile çıkan AKP, rotayı mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimlere çevirdi. Milletvekili seçilen AKP’li eski bakanlardan boşalan koltuklara atanan yeni bakanların günlük programları, faaliyetlerin yerel seçimlere endeksli yürütüldüğünü gözler önüne serdi. Dün Merzifon Devlet Hastanesi Kreşi’nin temel atma törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, törenin ardından AKP il ve ilçe teşkilatlarıyla buluştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise memleketi Erzurum’a giderek Pasinler, Köprüköy ve Hunus’taki AKP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

AKP TEŞKİLATI İLE İŞTİRAK

Günlük programlarında AKP teşkilatlarını es geçmeyen bakanlar, Göktaş ve Tekin ile de sınırlı kalmadı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AKP Van İl Başkanlığı’nda teşkilat üyeleri ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar’ın basın buluşması da AKP il binasında gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın ise Siirt’te gerçekleştirilen Genç Çiftçi Buluşmaları ve Kırsal Kalkınma Yatırımları Dağıtım Programı’na, “AKP teşkilatı ile iştirak ettiği” bildirildi.

VERİLER GÖSTERMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri de kamunun seçim döneminde temsil, tanıtma ağırlama ve organizasyon için harcadığı fahiş parayı ortaya koymuştu. 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam 263 milyon TL’lik temsil ve tanıtma harcamasına imza atan kamu idarelerinin 2023 yılının Ocak-Haziran dönemindeki temsil ve tanıtma harcaması toplamı 522 milyon TL olmuştu. Harcama kalemleri, 14 Mayıs’ta AKP’den milletvekili seçilen Derya Yanık, Murat Kurum, Mustafa Varank ve Adil Karaismailoğlu idaresindeki bakanlıkların temsil ve tanıtma harcamalarının mart-mayıs döneminde zirve yaptığını gözler önüne sermişti.