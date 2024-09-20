Bakanlar gazetecilerin sorularına yanıt veremedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Bakan Yerlikaya, dün Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soru sormak isteyen NOW TV muhabiri Sevgi Şahin’e sus işareti yaptı.

İçişleri Bakanina Narin'i sorduk....'Sus' işaretiyle yanit aldık bu da fotoğrafı... pic.twitter.com/bbPXMNxeii — Sevgi Şahin (@SevgiSahin85) September 20, 2024

Yerlikaya, daha sonra konunun adliyede olduğunu kaydederek, "Adalet tecelli edecek. Bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

'OKULLARDAKİ HİJYEN SORUNU' SORULDU

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonunun ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.

Programın ardından bir gazeteci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e okullardaki hijyen sorununu sordu.

Tekin, "Arkadaşlar bugün gündemimiz basketbol, başka bir ortamda onları da konuşuruz" yanıtını verdi.

Muhabir "Ama çok büyük bir sıkıntı var okullarda" sorusunu yöneltince Bakan Tekin, "Burada Basketbol Lisesi'ni konuşuyoruz. Gündemimiz bu, sorunuz varsa cevap verelim" cevabını verdi.