Bakanlar Memişoğlu ve Kurum, Meclis'te yemin etti

Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu, bugün Meclis'te yemin etti. Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e indi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanlığı'na atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na atanan Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu'nda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve Grup Başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından, Erdoğan tarafından 'görevden af' talebi kabul edilen Fahrettin Koca'dan boşalan Sağlık Bakanlığı'na Kemal Memişoğlu ile Mehmet Özhaseki'den boşalan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na Murat Kurum'un atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Kurum'un, Anayasa hükmü gereği atamadan dolayı milletvekilliğinin düştüğü bilgisi de Genel Kurula verildi.

Meclis Başkanvekili Bozdağ, daha sonra Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ant içmeleri için Genel Kurul Salonuna davet etti.

AK Parti ve MHP milletvekilleri, Kurum ve Memişoğlu'nu, yemin etmeleri sonrası alkışladı.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da Memişoğlu ve Kurum'a, bakanlık görevlerinde başarılar diledi. Bozdağ, daha sonra birleşime ara verdi.

Öte yandan, Kurum'un milletvekilliğinin düşmesi nedeniyle toplam milletvekili sayısı 593'e, AKP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 264'e indi.