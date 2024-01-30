Bakanlara çağrı

Depremlerin ardından kaybolan çocuklara ilişkin etkin soruşturma yürütülmediğini söyleyen avukatlar, İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarını göreve çağırdı.

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinin ardından tam sayısı bilinmeyen yüzlerce çocuk hâlâ bulunamadı. 11 Ocak’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kayıp çocuk olmadığını söylese de çocuklarını arayan aileler bakanın açıklamasını yalanladı. Kayıp çocuklar TBMM gündemine de taşındı. Kayıpların tespit edilmesi, çocuk kaçırma iddialarının kapsamlı bir biçimde değerlendirilmesine yönelik araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Depremin birinci yılını doldurmasıyla kayıp yurttaşlar ölü sayılacak. Afet bölgesindeki kayıp çocuklara ilişkin belirsizlik devam ederken konuyu başından beri takip eden Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, İçişleri Bakanlığı’nı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Dernek üyeleri, depremin 2’nci gününden itibaren kayıp çocuklarla ilgili ihbar aldıkları belirterek şu ifadeleri kullandı: “Refakatsiz 60 çocuk hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na Antep’te AFAD aracılığıyla Sakarya İl Müftülüğü’ne teslim edildiği iddia edilen 47 çocuk hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Adıyaman’da Menzil Tarikatı evlerinde bin 100 çocuğun tutulduğuna ilişkin haber sonrası Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurularında bulunduk. Savcılıklar taraflı davranarak gerekli soruşturmayı yürütmedi ve yaptığımız suç duyurularının tamamına takipsizlik kararı verdi. İhbarların doğru olduğuna dair ilettiğimiz videolar incelenmedi.”

İDDİALAR ARAŞTIRILMALI

Üyeler şöyle devam etti: “İki hafta önce çocuk istismarcısı milyarder Epstein vakasında, Türkiye’den kaçırılan çocukların olduğu iddiasına yönelik suç duyurusunda bulunduk. Geçtiğimiz hafta ise Antalya ve Alanya’da kıyıya vuran cesetlerin refakatsiz çocuklar olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialar henüz teyit edilmiş değil. İddiaların aydınlatılması, depremden sonra refakatsiz çocukların akıbetinin araştırılması, çocukların bulunması doğrudan İçişleri Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığıdır.”