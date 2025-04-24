Bakanlardan İstanbul'daki deprem hakkında ortak açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti.

Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.

6.2'lik depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, son durumu değerlendirdi.

"112'YE 16 BİN 712 ÇAĞRI GELDİ"

266 artçının meydana geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Şükürler olsun herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Deprem sebebiyle yaralı vatandaşımız da bulunmamaktadır. 112'ye 16 bin 712 çağrı geldi. Bunlardan 995'i depremle ilgili acil yardım talebiydi. Toplamda 101 binin üzerinde vatandaşımızın dün gece barınma talepleri karşılandı. 101 binden fazla vatandaşımızın dün gece barınma ihtiyacı karşılandı

Devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte sahadadır. İstanbul Emniyet Müdürümüz ve İstanbul Jandarmamız da sahada."

Yerlikaya, riskli olan binalara girilmemesi konusunda da uyardı.

MURAT KURUM: "1399 YAPI İHBARI ALDIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise şu ifadeleri kullandı;

"Depremin hemen ardından İstanbul başta olmak üzere, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Yalova'daki vatandaşlarımızdan 1399 yapı ihbarı aldık. İhbar edilen binaları, ekiplerimiz incelediler. 7 binamız az hasarı, bunun dışında orta hasar, ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk -içinde biri yaşamıyordu- bir bina yıkıldı. Enkaz çalışmaları bugün tamamlanacak. Hasar tespit personelimizin de önceliği ihbar edilen bu yerlere gitmek. 39 ilçede saha çalışmaları sürüyor. 3 bin ekip, İstanbul'da gelen tüm ihbarları inceleyecek... Kamu binalarındaki hasar tespit çalışmalarını başlattık.

Ülkemizin en büyük gerçeği depremdir. Nüfusun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Deprem geçtikten 3-5 gün sonra maalesef deprem gerçeğini unutuyor, bu gerçek üzerinden hareket etmiyoruz. Riskli bina öldürür, bu dönüşümü hep birlikte gerçekleştirelim dedik. 13 yıl önce Cumhurbaşkanımız bedeli ne olursa olsun dönüştüreceğiz sloganıyla seferberlik başlatmıştı. Çalışmalarımızı güçlü şekilde sürdürmeye gayret ediyoruz. 1,5 milyon riskli bina olduğu, bunların yüzde 30'unun dönüştürülmesi gereken binalar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok. Bu dönüşüm gözardı edilecek, ertelenecek bir durum değil. İstanbul'un artık tek gündemi deprem olmalı. Yapı stoğunun bir saniye bile kayba tahammülü yok. 39 ilçemizde 365 alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. "

60 KİŞİ TEDAVİ ALTINDA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "İkincil yaralanmalarla başvuran hastalarımız halihazırda geç başvurular ve acil gözlemde tedavi görenlerle birlikte 60 hastamız bulunmakta" dedi.

Memişoğlu, İstanbul'daki bütün hastanelerde sağlık hizmetinin devam ettiğini açıkladı.