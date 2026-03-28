Bakanlığa “hızlı” başladı: Akın Gürlek’e sorulan onlarca soru önergesi yanıtsız kaldı

Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’yken 11 Şubat tarihinde Adalet Bakanı olarak atandı. O tarihten bu yana kendisine verilen soru önergelerini yanıtsız bıraktı.

TBMM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Gürlek, 11 Şubat’la 25 Şubat tarihleri arasında verilen 71 soru önergesine yanıt vermedi.

TBMM sisteminde bu önergelere ilişkin “Cevaplanmadığı Gelen Kağıtlarda İlan Edildi” ifadesi yer aldı.

HANGİ SORULAR SORULDU

Gürlek’e sorulan bazı soruların konu başlıkları ise şöyle:

>> 2025 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından cezaevlerinde yapılan eğitimlere katılan kadın mahkum sayısı

>> Son 5 yılda cezaevlerinde bulunan çocuklara dair veriler

>> Tutuklu ve hükümlülerin avukatlarıyla görüşmelerini düzenleyen kurallara yönelik sorunlar

>> Cezaevinde bulunan bir mahkuma yapılan telif ödemesinin terörün finansmanını sağlama kapsamında değerlendirildiği iddiası

>> Suriye'deki hapishanelerden Irak'a sevk edilen IŞİD mensubu Türk vatandaşları

>> İzmir'de 16 yaşındaki bir kız çocuğunun yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanması

>> 5651 sayılı Kanun kapsamında verilen erişim engeli kararları

>> 2023-2025 yıllarında çocukların cinsel istismarı kapsamında açılan davalar

>> Resmi kurumların isimlerini ve logolarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlar