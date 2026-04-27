Bakanlığa yürümek isteyen açlık grevindeki madenciler ablukada!

Bağımsız Maden-İş öncülüğünde 13 Nisan’da Eskişehir’den yola çıkarak hakları için Ankara'da açlık grevine başlayan Doruk Madencilik işçileri, direnişlerinin 16. gününde, açlık grevlerinin ise 8. gününde Kurtuluş Parkı'ndaki eylemlerini sürdürüyor.

Açlık grevindeki madenciler, 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek istiyor.

Yürüyüş öncesi parkın etrafında yüzlerce polis konuşlanırken çok sayıda gözaltı aracı görüldü.

Polis, maden işçilerini ablukaya aldı. Günlerdir aç olan madenciler, protesto için üstlerindeki kıyafeti de çıkardı.

Sendika, sosyal medya paylaşımıyla yürüyüşe çağrı yapmıştı: "Açlık grevimizin 8. gününde, saat 12.00'de Kurtuluş Parkı'ndan yola çıkıp Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürüyoruz. Tüm emek dostlarını madenciye sahip çıkmaya davet ediyoruz."

Doruk Madencilik işçileri, TMSF devri öncesine uzanan alacaklar da dahil olmak üzere tüm taleplerini şöyle sıralıyor:

• Ödenmeyen maaşların, ikramiye, yıllık izin ve sendikal haklarla birlikte ödenmesi,

• TMSF öncesi ve sonrasında işten çıkarılan, dava açmış ve açmamış tüm işçilere tazminatlarının verilmesi,

• Çalışanlara rızaları dışında uygulanan ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması,

• İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma ortamının sağlanması,

• Sendikal faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan işçilerin işe iadesi,

• Madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin garanti altına alınması.