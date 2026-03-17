Bakanlığı yargıya taşınmıştı: CHP, Danıştay'ın Akın Gürlek kararını Meclis'e taşıdı

Eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in, Adalet Bakanı olarak atanması hakkında açılan davada Danıştay 12. Dairesi'nin davanın esastan incelenmesi yönünde karar vermesi TBMM gündemine taşındı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Önergede, bazı avukatlar tarafından Akın Gürlek atamasının iptaliyle ilgii Danıştay nezdinde açılan davaya vurgu yapan Tanrıkulu, "Dava dilekçesinde ayrıca, bakanlık görevine ilişkin yemin işleminin, atama işleminin tesis edildiği anda mevcut olduğu iddia edilen hukuka aykırılığı ortadan kaldırmayacağı belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğine hükmedildiğini hatırlatan Tanrıkulu, Yılmaz'ın yanıtlaması için şu soruları yöneltti:

1. Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sırasında hâkimlik veya savcılık statüsü devam etmekte midir? Devam etmekte ise bu durum 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu açısından nasıl değerlendirilmiştir?

2. Atama işlemi tesis edilirken Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 139. maddesinde düzenlenen “hâkim ve savcıların azlolunamazlığı ve görev güvencesi” ilkesi yönünden herhangi bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır?

3. Hâkim veya savcı statüsünde bulunan bir kişinin yürütme organında Adalet Bakanı olarak atanması, yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı ilkeleri bakımından hangi hukuki gerekçelerle uygun görülmüştür?

4. Atama işlemi öncesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Gürlek’in meslek statüsüne ilişkin herhangi bir karar alınmış mıdır? Alındıysa bu kararın içeriği nedir?

5. Atama işlemi sırasında meslekten çekilme, istifa veya görevden ayrılma yönünde herhangi bir işlem tesis edilmiş midir?

6. Adalet Bakanı’nın aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun Başkanı olması nedeniyle, hâkim ve savcı statüsünden gelen bir kişinin bu göreve atanmasının yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı açısından yaratabileceği sakıncalara ilişkin herhangi bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır?

7. Danıştay 12. Dairesi’nin söz konusu davayı ehliyet yönünden reddetmeyip esastan incelemeye alması, Cumhurbaşkanlığı tarafından atama işleminin hukuki dayanaklarının yeniden değerlendirilmesini gerektirmekte midir?

8. Yürütmenin durdurulması talebinin kabul edilmesi ihtimali halinde, Adalet Bakanlığı görevine ilişkin nasıl bir idari veya hukuki işlem tesis edilmesi planlanmaktadır?

9. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan bakan atamalarında, yargı mensuplarının yürütme organına atanmasına ilişkin özel bir hukuki prosedür veya iç değerlendirme mekanizması bulunmakta mıdır?