Bakanlığı yargıya taşınmıştı: Saray’dan Akın Gürlek açıklaması

Adalet Bakanlığı’na 11 Şubat 2026’da getirilen Akın Gürlek’in Bakanlığa atanma süreci Meclis gündemine taşındı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından Meclis’e verilen soru önergesinde 5 avukatın Danıştay nezdinde Akın Gürlek’in bakanlığına açılan dava hatırlatıldı. Tanrıkulu “Danıştay 12. Dairesi’nin verdiği kararla, dava dilekçesinin reddine karar verilmemiş: davacıların dava açma ehliyetinin bulunduğuna hükmedilerek davanın esastan incelenmesine karar verilmiş ve dava dilekçesinin Cumhurbaşkanlığı’na tebliğine hükmedilmiştir. Ayrıca yürütmenin durdurulması talebinin ise davalı tarafın savunmasından sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir” dedi.

DANIŞTAY'IN KARARI DA SORULDU

Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunları sordu:

“Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sırasında hâkimlik veya savcılık statüsü devam etmekte midir? Devam etmekte ise bu durum 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu açısından nasıl değerlendirilmiştir?

Atama işlemi tesis edilirken “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 139. maddesinde düzenlenen “hâkim ve savcıların azlolunamazlığı ve görev güvencesi” ilkesi yönünden herhangi bir hukuki değerlendirme yapılmış mıdır?

Atama işlemi sırasında meslekten çekilme, istifa veya görevden ayrılma yönünde herhangi bir işlem tesis edilmiş midir?

Danıştay 12. Dairesi’nin söz konusu davayı ehliyet yönünden reddetmeyip esastan incelemeye alması. Cumhurbaşkanlığı tarafından atama işleminin hukuki dayanaklarının yeniden değerlendirilmesini gerektirmekte midir?”

"ADALET BAKANLIĞININ YETKİ ALANINDA"

Tanrıkulu’nun önergesine yanıt veren Yılmaz ise Gürlek’in kendisiyle ilgili soruları yanıtlaması gerektiğini söyledi. Yılmaz, önergeye şu cevabı verdi: “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu itibarla, Diyarbakır Milletvekili Sayın Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından verilen 7/42217 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Adalet Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir.”

GÜRLEK HİÇBİR ÖNERGEYİ CEVAPLAMADI

Yılmaz, soru önergesinde top Gürlek’e atsa da Gürlek bakanlığa başladığı günden bugüne hiçbir önergeyi cevaplamadı. Gürlek yanıtlamadığı ilan edilen önerge sayısı tam 196 oldu.