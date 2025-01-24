Bakanlığın davetli listesinde DİSK ve KESK yok

Emek Servisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ‘aile yılı’ adı altında yıl boyunca uygulanacak projelere ilişkin sendikalarla görüştü. ‘Aile yılı’nda kadınların işgücüne katılımını etkileyecek projeleri hedeflediği bilinen iktidar, bunun için yandaş sendika konfederasyonları ile bir araya geldi.

İşçi ve memur sendikaları ile konfederasyonlarının çağırıldığı toplantıya DİSK ve KESK davet edilmedi. Aralarında Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da yer aldığı toplantıya DİSK ve KESK’e herhangi bir davet gönderilmedi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Göktaş, “İşçi ve Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonları ile Bakanlığımızda bir araya gelerek, iş ve aile yaşamı arasındaki dengeyi sağlama amacıyla yürütülen çalışmalara dair fikir alışverişinde bulunduk. Aile yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız projelerde, sendikalarla yapılabilecek iş birliklerini değerlendirdiğimiz toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sendikalarla diyalog içinde, aile yapımızı güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.