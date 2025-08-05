‘Bakanlığın elinde gerçek bir proje yok’

Tuğçe ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılarak kapatılması kararına karşı tepkiler devam ederken Bakanlık yeni müzenin yeni planını açıkladı. Buna göre yeni müze projesi kapsamında Türkiye’nin en büyük müzelerinden Antalya Müzesi’nin kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden 19 bin 500 metrekareye çıkacak; sergi alanı yüzde 164 büyütülecek. Açık alan ise 22 bin 677 metrekare olarak düzenlenecek. Mevcut 4 bin 172 metrekarelik alan 11 bin metrekareye yükseltilerek depolarda yer alan pek çok eserin sergilenmesi sağlanacak.

Bakanlık, Yeni Antalya Müzesi’nin nasıl olacağını merak edenler için proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu görseller ile müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planlarını da paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Antalya Emek ve Demokrasi Güçleri adı altında bir araya gelen yurttaşlar ise müzeye sahip çıkarak, ‘‘Müze halkındır, yıkılamaz!’’ sloganıyla kararı protesto etmeye devam edeceklerini belirtti. Prof. Dr. Gül Işın yaptığı açıklamada yeni yapılacak müze binası hakkında paylaşılan bilgilerin yetersiz olduğunu vurguladı. Hali hazırda bulunan müze binasının şehrin kimliğiyle bütünleştiğine dikkat çeken Işın, ‘‘Basında yer alan görseller ve bilgilerin gerçekliği ve doğruluğu nedir hiçbir fikrimiz yok. Mevcut binanın yıkılmasını öngören hiçbir yaklaşım bizim için tartışmaya açık değil. Hep söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz: Mevcut binamızın onarılarak korunması ve eserlerin yerinde tutulmasını istiyoruz. Bütçe varsa yıkım olmadan yakında bir yerde yeni bina bitirilsin. Ödüllü Antalya kimliği ile bütünleşmiş hafıza mekânımız güçlendirilip onarılsın, korunsun. Daha sonra yakındaki yeni bina yapılıp bitince eserler de güvenli bir şekilde özenle taşınsın’’ diye konuştu.

Bakanlığın paylaştığı görsellerin literatürde bilinen biçimde vaziyet planı olmadığına işaret eden Prof. Dr. Işın, ‘‘Paylaşılan görseller yapay zekâ ile hızlıca üretilmiş gibi görünüyor. Hiçbir gerçekliği yok. Bu tam anlamıyla göç yolda düzelir mantığı; ilk ilan edilen projeye tepkiler yağdı ama sürece devam ettiler demek ki ellerinde hiç bir ihale şartnamesi, gerçek bir proje olmadan işe girmişler. Tepkiler sonrası ilk tanıtımdaki projeye göre şişirilerek büyütülmüş yeni görüntü ve fikirler servis ediyorlar. Bu demektir ki düzgün planlanmamış bir sürecin içerisindeyiz. Üç gün sonra bundan da vazgeçtik deyip Uygulama Oteli dahil edilip falezler delinip Müze Otel/Otel Müze konseptine dönülmeyeceğini kim temin edebilir?’’ dedi.