Bakanlığın ihmalini çocuklar ödüyor

Menenjit, beyin ve omuriliği saran zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir enfeksiyon hastalığı.

Bakteriyel, viral ve mantar kaynaklı olabilen menenjit, özellikle bakteriyel formunda saatler içinde ölüme yol açabiliyor.

Uzmanlar, "Erken teşhis ve aşı, hayat kurtarıcıdır" diyerek uyarıda bulunuyor. Ancak Sağlık Bakanlığı yıllardır aşı takvimine almıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı olan Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, menenjit enfeksiyonunun hızlı seyrettiğini, erken tanının zor olduğu olduğunu ancak erken teşhis konulursa tedavide başarılı olunduğunu söyledi.

Azap, şöyle konuştu: “Başlangıçta başka hastalıklara yakın belirtiler gösteriyor, o yüzden teşhisi zor olabiliyor. Salgılarla çocuklar arasında, yakın temasın olduğu ortamlarda bulaşabiliyor. Bu enfeksiyonun aşısı genişletilmiş bağışıklık programına dahil değil ve bir an önce alınmalı. Genellikle 5 yaş altında görülüyor. Bu vakalar dışında aklıyor ama genç erişkinlerde görülebiliyor. Hızlı ilerlediği için aşıyla korunma daha etkili.”

SANKİ ŞİRKET YÖNETİYOR!

Sağlık Bakanlığı’nın vaka verilerini açıklamamasını da eleştiren Azap, “Hekimler olarak bölgemizde vakalar olduğunu bilirsek ona göre erken tanı koyabiliriz. Hastalıklara tanı koymak için şüphelenmek gerekir, tedavi ve tetkikler ona göre istenir. Hekimler bölgesinde bir hastalığın olduğunu bilirse şüphelenir. Tüm bulaşıcı hastalıkların takvimi hekimlerle haftalık olarak paylaşılmalı. Ayrıca menenjit hastalığı gibi aşıları aşı takvimine almak tek başına çözüm değil. Bakanlığın verdiği ücretsiz aşıları olmak istemeyen insanlar var. Topluma aşılarla ilgili güven verici söylemler dile getirilmeli” dedi.

TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Sibel Uyan da şunları söyledi: “Birinci basamak olarak tamamen toplum sağlığını önceliyoruz ancak Sağlık Bakanlığı şirket yönetir gibi sağlık yönetimi gerçekleştiriyor. Aşıyla önlenebilir hastalıklar varken bunların aşıları yapılmıyorsa ve çocuklar ölüyorsa bunun adı önlenebilir ölümdür. Bu uluslararası bir ifadedir. Aşı kısıtlı şekilde alındığı için çocuklara yapılmıyor. Arabistan aşıyı yaptırmayan kişi ülkeye sokmuyor ama biz çocuklarımızdan bu aşıyı sakınıyoruz. Bu ülkeye giren bir aşının çocuklara yapılmaması ve çocukların ölmesi bizim üzerinde durduğumuz konu. Bu çocuklar kurtarılabilir ve biz bu hastalığı çocuklarda görmek istemiyoruz. Aşıların bu ülkede yerinde ve zamanında yapılıyor olması gerekiyor. Bu ülke eskiden yendiği hastalıkları yeniden görmeye başladı. Bu da sağlık yönetiminin yanlış olduğu anlamına geliyor.” Öte yandan son 2 haftada Kocaeli ve İstanbul’da 2 çocuk menenjitten ölmüştü.