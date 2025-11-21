Bakanlığın “imha videosu” tepki çekti: Mandalinalarla birlikte plastik kasalar da toprağa gömüldü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Artvin Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan’a ihraç edilmek istenen 6 bin 100 kilo mandalinada zirai ilaç kalıntısı tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, uygunsuz ürünlerin imha edildiğini ve sorumlular hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Bakanlığın paylaştığı videoda mandalinaların, plastik kasalarıyla birlikte toprağa gömülerek imha edildiği görüldü. Paylaşım kısa sürede çok sayıda tepki topladı.

“PLASTİK TOPRAĞA GÖMÜLMEZ” TEPKİSİ

Videoda mandalinaların plastik kasalarıyla birlikte toprağa gömülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, gıda güvenliği için yapılan imha işleminin bu kez çevre kirliliğine yol açtığını belirterek “zirai ilaçlı ürünü imha ederken plastikleri de toprağa gömme" uygulamasına dikkat çekti.

Paylaşımın altındaki yorumlarda, plastik kasaların toprakta çözünmediği ve bu yöntemin yanlış bir uygulama olduğu vurgulandı.

Kullanıcılar ayrıca, yurtdışına gönderimi engellenen mandalinaların iç pazarda da aynı denetime tabi tutulup tutulmadığını sorguladı.