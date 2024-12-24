Bakanlığın pisti ruhsatsız çıktı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla programı için görevlendirildiği iddia edilen ambulans helikopterin önceki gün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmesi tartışılmaya devam ediyor.

İki pilot, bir doktor ve bir sağlık çalışanının hayatını kaybettiği kazada ambulans helikopterin havalandığı pist ruhsatsız çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin helikopter pisti ruhsatsız. Birçok hastanenin helikopter pisti Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün listesinde yer alıyorken Muğla’daki bu pist ruhsat listesinde yer almıyor.

Sağlık Bakanlığı ambulans helikopteri uzun yıllar Türk Hava Kurumu’ndan (THK) kiraladı. Ancak, 2022’nin son aylarından itibaren ambulans helikopterler THK’den kiralanmamaya başlandı. Hatta Sağlık Bakanlığı, THK’ye ödemesi gereken 1 milyon 72 bin doları da ödemedi. AKP’li kayyumların yönettiği THK de helikopterleri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.’ye (TUSAŞ) sattı.

Tuğgeneral rütbesindeyken Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan emekli olan, 2015 ile 2018 yılları arasında Türk Hava Kurumu Genel Başkanı olan, eski milletvekili, pilot Kürşat Atılgan, helikopter kazasını BirGün’e değerlendirdi.

KAZA KIRIM EKİBİ KİME BAĞLI?

“Benden sonra gelen kayyumlar bu helikopterleri sattı” diyen Kürşat Atılgan şunları söyledi:

“Türk Hava Kurumu gibi 100 yıldır bu işleri yapan, havacılığın temeli olan kurumdan bir başka yapıya geçti bu helikopterler. Ben de başkanlık dönemimde Sağlık Bakanlığı’nın ambulans helikopter ihalesini aldım. Bu helikopterler donanımlı ve çok iyi helikopterler. Dünyada ambulans helikopter olarak en çok kullanılan helikopterlerden biri. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan kaza, kırım, inceleme heyetinin mutlaka ama mutlaka Ulaştırma Bakanlığı’na geçmesini söylemiştim daha önce. Bu değişikliği yapıp yapmadıkları bilmiyorum ama Meclis’te de dile getirmiştim. Bir kurum hem havacılıktan sorumlu olacak hem de kaza kırım işi kendisinde olacak. Böyle olduğunda ve bir kusur varsa ne olacak?

THK’NİN 100 YILLIK TECRÜBESİ VAR

Bu kazada sis nedeniyle görüşün kısıtlı olduğunu görüyoruz. Şimdi kaza kırım ekibi bir rapor hazırlayacak ama bu raporun hazırlanması bazen aylar sürer. THK bu helikopterleri yaklaşık 10 yıl işletti bir kaza olmadı. Nede olmadı? Çünkü THK’nin arkasında 100 yıllık bir uçuş tecrübesi var, uçuş okulu var. Ben genel başkan olarak pilotların geçmişini, tecrübesini bizzat incelerdim. Havacılık kuralları kanla yazılmıştır. Mutlaka arkasında kazalar vardı. Sonrasında da birtakım kurallar çıkarılır.”