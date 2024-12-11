Bakanlığın projesi “hayal ürünü” çıktı

Ezgi Can CEYLAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçe teklifinde 2025 yılı için 356 kilometre açılması planlanan hızlı tren hattının yalnızca 153 kilometresinin açılabileceği itiraf edildi.

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na sorduğu soru üzerine Bakanlıktan gelen cevap, AKP iktidarının vatandaşa nasıl hayat sattığını ortaya çıkardı.

Bakan Abdülkadir Uraloğlu’nun, Akay’a verdiği cevapta, “2025 yılında Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanması hedeflenmektedir.” dedi. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattı ise 153 km’lik bir hat olduğuna dikkat çeken CHP’li Akay, “Bakanlık bir tarafta 356 km’lik hat yapacağız diyor, diğer tarafta ise sadece 153 km’lik hat açacağız diyor. Bakan’ın verdiği cevapla, 203 km’lik tren projesinin hayal olduğu ortaya çıkıyor. Sayın Uraloğlu verdiği cevapla AKP iktidarının vatandaşlarımıza nasıl hayat sattığını da ortaya koymuş oluyor” dedi.