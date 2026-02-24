Bakanlık 10 günlük uyuşturucu verilerini açıkladı: Kaç kişi tutuklandı?

Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda 958 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini ve 888 kişinin tutuklandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, 75 ilde Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlar hakkında detaylı bilgi verdi.

Buna göre, son 10 günde Gaziantep, Adana, İstanbul, Antalya, İzmir, Ankara, Mersin, Konya, Giresun, Samsun, Manisa, Şanlıurfa, Bursa, Diyarbakır, Kocaeli, Denizli, Hatay, Tekirdağ, Balıkesir, Batman, Zonguldak, Uşak, Kırklareli, Eskişehir, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sivas, Malatya, Sakarya, Osmaniye, Muğla, Adıyaman, Siirt, Elazığ, Erzurum, Afyonkarahisar, Van, Çanakkale, Aydın, Kayseri, Trabzon, Aksaray, Kastamonu, Niğde, Yalova, Çorum, Düzce, Amasya, Kilis, Yozgat, Bolu, Kırıkkale, Edirne, Kırşehir, Şırnak, Tokat, Ağrı, Bingöl, Isparta, Rize, Mardin, Ordu, Iğdır, Karabük, Bilecik, Karaman, Kars, Burdur, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Muş, Sinop, Tunceli ve Bartın'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 1699 kişi gözaltına alındı, bunlardan 888'i tutuklandı, 246'sı hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer kişilerin işlemleri sürüyor.

Yapılan aramalarda 958 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 263 bin 58 uyuşturucu hap bulundu.