Bakanlık 2 çocuk giyim markasını ifşa etti: Ürünler için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı tarafından Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden insan sağlığını riske atacak yeni ürünler paylaşıldı.

Listede Türkiye'de çocuk giyimi üzerine satış yapan 2 marka da yer aldı.

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini gerçekleştiren bakanlık, yetkili kuruluşlar tarafından güvensiz olan ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etti.

2 ÜRÜN TOPLATILIYOR

Denetimler sonucunda Snow Kids ve Badr markalı iki adet çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu ve sağlık açısından risk barındırdığı tespit edildi.

İlgili ürünler hakkında yasaklanma ve piyasadan toplatılma kararı alındı.

Yapılan bilgilendirmeye göre “piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma” kararı alınan markalar ile bu yasak kararlarının alınma nedenleri şöyle:



