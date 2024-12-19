Bakanlık, 7 çay markasını ifşa etti: 'İlaç Etken Maddesi' ve 'Gıda Boyası' tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim’den bu yana internet sitesinden markaları ifşa ettiği ‘taklit ve tağşiş gıdalar’ listesine yeni eklemeler yaptı.

Son olarak, bu listeye 7 çay markası dahil oldu. Bakanlık, bu çayların içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu ürünlerin gıda boyası içerdiği ve bu durumun sağlık açısından risk oluşturabileceği vurgulandı.

Bakanlık bu duyuruları "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yapıyor.

LİSTEDE BAŞKA ÜRÜNLER DE VAR

Çay dışında listeye yapılan eklemelerde, ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti, üzüm pekmezinde şeker ilavesi, köri baharatında taklit/tağşiş gösteren nişasta tespit edilirken bitkisel karışım yağı ile sumak, pul biber ve tatlı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulunduğu duyurulmuştu.