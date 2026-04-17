Bakanlık açıkladı: 4 zeytinyağı markasında tağşiş tespiti

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde dört farklı zeytinyağı markasında tohum yağı karıştırıldığını duyurdu.

Uygunsuz ürünler, kamuoyuyla paylaşılan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yer aldı.

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan açıklamada, tüketiciyi yanıltan ürünlerin ifşa edilmesine yönelik düzenleme gereği söz konusu markaların açıklandığı belirtildi.

LİSTEDE BULUNAN MARKALAR

Bakanlığın 17 Nisan 2026 tarihli listesine göre, “tohum yağı karıştırılması” nedeniyle uygunsuz bulunan ürünler şöyle:

Kamburoğlu – Naturel sızma zeytinyağı (750 ml) – İzmir / Ödemiş

TVK Tarım – Naturel sızma zeytinyağı (5 litre) – Aydın / Köşk

Güney Egeden – Naturel sızma zeytinyağı (5 litre) – İstanbul / Başakşehir

DGL Gıda – Naturel sızma zeytinyağı – Uşak / Merkez

DGL Gıda – Olivera Gold naturel sızma erken hasat zeytinyağı – Uşak / Merkez

Denetimlerde, zeytinyağına farklı bitkisel yağların karıştırıldığı tespit edildi.

TOHUM YAĞLARI NELERİ KAPSIYOR?

Bakanlığa göre tağşişte kullanılan yağlar arasında soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, kanola, palm çekirdeği ve susam gibi çeşitli bitkisel yağlar bulunuyor.