Bakanlık açıkladı: 4 zeytinyağı markasında tağşiş tespiti
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde dört zeytinyağı markasında tohum yağı karıştırıldığını açıkladı. “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesine giren ürünlerde soya, ayçiçeği ve pamuk tohumu gibi bitkisel yağların kullanıldığı tespit edildi. Uygunsuzluk kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimlerde dört farklı zeytinyağı markasında tohum yağı karıştırıldığını duyurdu.
Uygunsuz ürünler, kamuoyuyla paylaşılan “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listesinde yer aldı.
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yapılan açıklamada, tüketiciyi yanıltan ürünlerin ifşa edilmesine yönelik düzenleme gereği söz konusu markaların açıklandığı belirtildi.
LİSTEDE BULUNAN MARKALAR
Bakanlığın 17 Nisan 2026 tarihli listesine göre, “tohum yağı karıştırılması” nedeniyle uygunsuz bulunan ürünler şöyle:
Kamburoğlu – Naturel sızma zeytinyağı (750 ml) – İzmir / Ödemiş
TVK Tarım – Naturel sızma zeytinyağı (5 litre) – Aydın / Köşk
Güney Egeden – Naturel sızma zeytinyağı (5 litre) – İstanbul / Başakşehir
DGL Gıda – Naturel sızma zeytinyağı – Uşak / Merkez
DGL Gıda – Olivera Gold naturel sızma erken hasat zeytinyağı – Uşak / Merkez
TOHUM YAĞLARI NELERİ KAPSIYOR?
Bakanlığa göre tağşişte kullanılan yağlar arasında soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, kanola, palm çekirdeği ve susam gibi çeşitli bitkisel yağlar bulunuyor.