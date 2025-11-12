Bakanlık açıkladı: Birçok markada hileli sucuk tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan laboratuvar analizlerinde, çok sayıda sucuk markasının etiketinde belirtilen içerikle uyuşmayan ürünler sattığı ortaya çıktı.

Denetimlerde, dana sucuğu olarak satışa sunulan bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve hatta sakatat (baş eti, kalp) tespit edildi.

AFYON, KONYA VE ANKARA LİSTEDE BAŞI ÇEKİYOR

Bakanlık verilerine göre hileli ürünlerin büyük bölümü Afyon, Konya ve Ankara illerinde üretildi.

Afyon’da faaliyet gösteren Yensel Et, Fam Et, Bayrakoğlu Et, Atılgan Et ve Sezgintürk Et firmalarına ait ürünlerde kanatlı eti karışımı tespit edilirken,

Konya’da üretilen Bon-Et Market, Etbirsan Gıda ve Sedem İnovasyon Gıda markalarına ait sucuklarda sakatat (baş eti, kalp) bulundu.

Evrensel'in haberine göre; hile tespit edilen bazı markalar ve ürünler:

• Yensel Et ve Et Ürünleri (Afyonkarahisar) – Kadir Sardoğan Afyon Çakıcoğlu Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk

• Fam Et ve Et Ürünleri (Afyonkarahisar) – Yöreoğlu Ekonomik Kangal Piliç Sucuk

• Bayrakoğlu Et Ürünleri (Afyonkarahisar) – Afyon Özenli ve Arhan Sucukları

• Atılgan Et (Afyonkarahisar) – Atılgan Piliç Sucuk

• Sezgintürk Et (Afyonkarahisar) – Hambaloğlu Dana Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti)

• Erkoç Et (Ankara) – Bedirhan Erkoç Sucuk (Kanatlı Eti Tespiti)

• Bon-Et Market (Konya) – Nazif Kara Chef Dana Kangal Sucuk (Sakatat/baş eti tespiti)

• Etbirsan Gıda (Konya) – Kassap Dana Sucuk (Sakatat/kalp tespiti)

• Sedem İnovasyon Gıda (Konya) – Kızıl Yayla ve Sucuk Pala markaları (Sakatat/kalp tespiti)