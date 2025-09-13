Bakanlık açıkladı: Kanada'ya ihracat kısıtlamaları kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı, Kanada ile yapılan görüşmeler sonucu Türk su ürünlerinin bu ülkeye ihracatında uygulanan kısıtlamaların kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarım ve gıda ürünleri ihracatında karşılaşılan pazara giriş engellerinin sistematik biçimde ele alınması, ülke ve ürün bazında önceliklendirilmesi ve çözüm üretme kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi'nin, 2025 Yılı İhracat Eylem Planı kapsamında uygulandığı ifade edildi.

Bu kapsamda, Kanada'nın özellikle su ürünleri alanında öncelikli ülkeler arasında belirlendiği, levrek ve çipura ihracatında yaşanan kısıtlamaların da proje gündeminde ele alındığı belirtilen açıklamada, Kanada Gıda Denetim Kurumunun (CFIA) ise 1 Haziran 2023'te Türk menşeli bazı su ürünlerinin ülkeye girişini yasakladığı hatırlatıldı. Açıklamada, iki ülke arasında birçok su ürününün ihracatının kararla birlikte fiilen durma noktasına geldiği bilgisi verildi.

Kısıtlamanın kaldırılması amacıyla Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının koordineli hareket ederek, CFIA nezdinde girişimlerde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Yoğun girişimler neticesinde, söz konusu ürünlerin Kanada’ya ihracatında öngörülen teknik engeller giderilmiş ve 8 Eylül 2025 itibarıyla yasaklı statü kaldırılarak, anılan ürünlerin Kanada’ya yeniden ithalatına resmi olarak izin verilmiştir" ifadesi kullanıldı.