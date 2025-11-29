Bakanlık açıkladı: Karadeniz'de gemiye ikinci saldırı

Karadeniz'de seyir halindeyken yangın çıkan Gambiya bayraklı KAIROS ve hedef alınan VIRAT isimli gemilerde çalışmalar sürürüyor. Bakanlık VIRAT'a ikinci saldırının gerçekleştiğini açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken yangın çıkan "KAIROS" isimli tanker ile Karadeniz açıklarında insansız deniz araçları (İDA) tarafından hedef alınan "VIRAT" isimli geminin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"PERSONEL TAHLİYE EDİLDİ"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Mısır-Rusya seferi sırasında patlama sonucu yangın çıkan KAIROS tankerindeki 25 personel, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerimizce sağlıklı şekilde tahliye edilmiştir. KURTARMA-12 Römorkörü ve NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ile gece boyu yapılan müdahale sonucunda açık güvertedeki yangın tamamen söndürülmüş, kapalı alanlarda söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Çevre birimi uzmanlarımız ve dalgıç ekiplerimiz inceleme için bölgede hazır bekletilmektedir" denildi.

"İKİNCİ SALDIRI"

Açıklamada VIRAT gemisine ikinci saldırı gerçekleştiği belirtildi: "VIRAT gemisine ise sabah saatlerinde yeniden saldırı gerçekleştirilmiş; sancak bordasında küçük hasar oluşmuştur. Gemide yangın yoktur, mürettebatın sağlık durumu iyidir. Kurtarma ekipleri güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklemektedir. Gemi stabil durumunu korumaktadır."

İlk olarak dün Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken’in 28 mil açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde saat 17.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, Gambiya bayraklı gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için derhal çalışma başlatıldığını bildirdi.

‘KAIROS’ gemisinden yaklaşık 1 buçuk saat sonra bu kez yine Gambiya bayraklı ‘VIRAT’ isimli tanker gemisinin isabet aldığı ihbarı yapıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “VIRAT isimli tanker, Karadeniz’de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup gemi terk talebi yoktur. VIRAT gemisinde yangın veya acil bir durum bulunmamaktadır” ifadesi kullanıldı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu gemilere dışarıdan müdahale olduğunu düşündüklerini söylemişti.