Bakanlık açıkladı: Kayseri'de istismara maruz bırakılan çocuk devlet korumasına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de bir çocuğun istismara maruz bırakılması olayı ile ilgili, "Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri'de bir çocuğun istismara maruz bırakılması iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir" denildi.

"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır" denilen açıklamada, "Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi.

❗️“Kayseri’de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası” haberlerine ilişkin basın açıklamamız. pic.twitter.com/qF3YZ3tpAu — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) July 1, 2024

KAYSERİ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Kayseri Valiliği, bir çocuğun istismara maruz bırakılması hakkında yazılı açıklama yapmıştı.

Valiliğin açıklamasında, "Danişmentgazi Mahallesi'nde Suriye uyruklu bir şahsın küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır" denilmişti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup vatandaşlarımızı itidalli davranarak resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur."

NE OLMUŞTU?

Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir erkek, 5 yaşındaki çocuğu istismara maruz bırakırken yakalanmıştı. Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan şüpheli bölgeden uzaklaştırılırken, kalabalık grup yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirmiş, iş yerlerini de ateşe vermişti.