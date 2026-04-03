Bakanlık açıkladı: Ünlü firma da tağşiş listesinde

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar Listesi' güncellendi.

Açıklanan verilere göre, toplamda 27 gıda ürününde hile tespit edildi.

Denetimlerde en fazla ihlalin et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri ile zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaştığı görüldü.

Özellikle et ürünlerinde kanatlı eti karıştırılması ve sakatat kullanımı öne çıkarken, zeytinyağında tohum yağı karışımı, süt ürünlerinde ise yağ oranı düşüklüğü ve farklı yağ kullanımı tespit edildi.

TAĞŞİŞ LİSTESİNDEKİ GIDA HİLELERİ NELER?

Denetimlerde en sık karşılaşılan usulsüzlükler şöyle sıralandı:

• Et ürünlerinde dana ve kuzu eti yerine kanatlı eti ve sakatat kullanımı,

• Zeytinyağında daha düşük kaliteli yağ veya tohum yağı karıştırılması,

• Süt ürünlerinde olması gereken yağ oranının altında üretim yapılması,

• Tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı dışı yağ kullanımı,

• Çayda gıda boyası tespiti,

• Bazı ürünlerde ise doğrudan ilaç etken maddesi bulunması.

EKER SÜT'ÜN BEYAZ PEYNİRDE YAĞ ORANI DÜŞÜK ÇIKTI

Listenin en dikkat çeken başlıklarından biri ise ünlü gıda firması Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin tağşiş listesine girmesi oldu.

Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, Eker Süt Ürünleri Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye ait Mustafakemalpaşa fabrikasında üretilen '1000 Gram Tam Yağlı Beyaz Peynir' ürününün yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

Bu durum, ürünün “tam yağlı” olarak etiketlenmesine rağmen içeriğinin bu tanımı karşılamadığı gerekçesiyle Eker'in de tağşiş listesine girmesine neden oldu.

SÜT ÜRÜNLERİNDE TAĞŞİŞ YAYGIN

Listede yalnızca Eker değil, başka süt ürünleri üreticileri de yer aldı. Balıkesir’de faaliyet gösteren Özışık Süt Ürünleri firmasına ait Özışık markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu tespit edildi.

Eritme tuzu kullanılan peynirlerin, kaşar peyniri olarak satışa sunulması gıda hilesi olarak nitelendiriliyor. Eritme tuzu ile üretilen peynirleri, ‘Eritme Peynir’ olarak etiketlenmesi gerekiyor.

Antalya’da satılan tereyağı ürününde ise bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ kullanımı ile birlikte yağ oranının düşük olması gibi birden fazla ihlal bir arada tespit edildi.

ET ÜRÜNLERİNDE TABLO AĞIR

Denetim sonuçlarına göre en çarpıcı ihlaller et ve et ürünlerinde görüldü. Dana kıyma, lahmacun harcı, kebap ve köfte gibi ürünlerde kanatlı eti karıştırılması, taşlık, kalp ve karaciğer gibi sakatat kullanımı sıkça tespit edildi. Bazı ürünlerde ise deri dokusu bulunması dikkat çekti.