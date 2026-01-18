Bakanlık açıkladı: Yüksek takipçili 15 hesaba erişim engeli

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Reklam Kurulu’nun değerlendirmeleri kapsamında bazı sosyal medya hesaplarının yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı, ayrıca tüketicileri çeşitli yasa dışı internet sitelerine yönlendirdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Bu kapsamda, yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir."

FALCI, MEDYUM, ASTROLOG REKLAMI: 26 İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELİ

Açıklamada, Reklam Kurulu'nun gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığının falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olduğuna dikkat çekilerek, "Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verildi." değerlendirmelerinde bulunuldu.