‘Bakanlık alarmı kontrol etmedi’

Ebru ÇELİK

Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce üçüncü gününde dün devam etti. Adliyenin yetersiz olması nedeniyle duruşma, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapıldı

Grand Kartal Otel Müdür Yardımcısı Zeki Yılmaz’ın çapraz sorgusu tamamlandı. Otelde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Yılmaz, sorgu boyunca birçok konuda bilgisiz olduğunu belirtti. Kendisi adına düzenlenmiş iş sağlığı ve güvenliği belgelerinden habersiz olduğunu söyleyen Yılmaz, acil durum eylem planında isminin yer aldığını da duruşmada öğrendiğini dile getirdi.

Yılmaz, yangın panelinin sezon başında çalışır durumda olduğunu, sonrasında yaşanan arızadan haberi olmadığını ifade etti. Paneldeki hatalar nedeniyle herhangi bir uyarı alıp almadığı sorulduğunda ise “Hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Yangının çıktığı gün ilk olarak kendisinin aranmasını ise “Resepsiyonda çalıştığım için olabilir” sözleriyle açıkladı. Sanığın, iş güvenliği eğitimi alıp almadığı sorulduğunda ise “Hayır, almadım” cevabını vermesi, ancak buna rağmen adına düzenlenmiş bir eğitim belgesinin bulunması da dikkat çekti. Belgenin sahte olup olmadığının sorulması üzerine Yılmaz, “Bilmiyorum” dedi. Ayrıca Yılmaz, "Bakanlık yetkilileri denetimde yangın alarmının çalışıp çalışmadığını kontrol etmedi” dedi.

Çapraz sorgunun tamamlanmasının ardından mahkeme, bir diğer sanık Grand Kartal Otel’in yönetim kurulu üyesi Halit Ergül’ün kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nu kürsüye çağırdı. Sanık, yangın sırasında yaşadıklarını detaylı şekilde anlatırken, “Tutuklanmam çocuklarımda travma yarattı” sözleri salondaki mağdur ailelerin tepkisini çekti. Daha sonra söz alan Bekiroğlu’nun avukatı Bülent Polat ise şu savunmayı yaptı: “Babasının jest olsun diye verdiği hisse bugün müvekkilimin burada sanık olmasına neden olmuştur. Müvekkilimiz babasının şirketinde hiçbir zaman bir görev üstlenmemiştir. Kağıt üzerinde yönetim kurulu kararları alınıp imza atılmıştır. Otelin işleyişi ile ilgili hiçbir evrakta imzası yoktur."

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TAHRİK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Duruşma arasında Mühendis Alp Mercan'ın ablası ve arkadaşı olan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay'ın avukatı Nihan Ece Mercan Hasarpa, sanıkların beyanlarına tepki gösterdi. Hasarpa, BirGün’e yaptığı açıklamada sanıkların “Biz asla bir karıncayı bile incitecek insanlar değiliz” sözlerini eleştirerek "Bunu, 78 kişiyi göz göre göre öldürdükleri, 130’dan fazla kişiyi yaraladıkları ve onlarca ailenin hayatını mahvettikleri halde söyleyebiliyorlar. Maalesef yine 'Görmedim, duymadım, bilmiyorum' şeklindeki klasik savunmalara devam ettiler. Bununla birlikte, sanıklar ve vekilleri, duruşmanın seyrini değiştirecek şekilde yeni bir taktik izlemeye başladılar. Mağdur yakınlarını tahrik etmeye yönelik ifadeler ve davranışlar sergiliyorlar. Yine aynı şekilde, 'Çocuklarımız, biz beş aydır cezaevinde olduğumuz için travma yaşadı' diyorlar. Oysa biz çocuklarımızı kaybettik. Travma yaşayabilecek bir çocuğumuz dahi kalmadı. Tüm bunlara rağmen, bu sözleri yüzümüze karşı söyleyebilecek cesareti bulabiliyorlar” ifadelerini kullandı.