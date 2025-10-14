Bakanlık Aliağa’daki ölümlere cevap vermedi

Emek Servisi

Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan’ın İzmir Aliağa’daki gemi söküm tesislerinde yaşanan iş cinayetleri ve işçi sağlığı ihlallerine ilişkin 14 Temmuz 2025’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a yönelttiği yazılı soru önergesine üç ay sonra "İnceleme başlatıldı" yanıtı geldi. Çalışma Bakanlığı'nın yanıtında, iş yerlerinde alınması gereken önlemlerin yönetmeliklerle düzenlendiği belirtildi ancak ölümler ve işçi sağlığı ihlalleriyle ilgili somut bir veri paylaşılmadı.

Yanıtta sadece “İlgili konuda gerekli araştırma ve inceleme süreci başlatılmıştır” denildi. Bayhan, önergesinde Aliağa’daki gemi söküm tesislerinde yıllardır süren ölümcül çalışma koşullarına, asbest ve ağır metallere maruz kalınmasına, denetimsizliğe ve patronlara yönelik cezasızlığa dikkat çekmiş, sadece 2013–2022 yılları arasında Aliağa’da en az 97 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, bu ölümlerin yüzde 28’inin doğrudan gemi söküm sektöründe meydana geldiği belirtmişti. Bayhan, Bakanlığın yanıtına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bakanlık, yönetmeliği hatırlatmakla yetinmiş ancak ne Aliağa’da ölen 97 işçinin hesabını ne de denetimsizlik sonucu uzun vadede ortaya çıkan meslek hastalıklarına bir açıklama getirmiştir. Üç ay sonra gelen bu yanıt, Aliağa’da yıllardır süren işçi ölümlerine karşı hâlâ etkin bir mekanizma kurulmadığını gösteriyor. Gerçek bir denetim mekanizması kurulmadan, patronların cezasızlığı sürerken bu ölümler önlenemez."