Bakanlık, Antalya Müzesi'ni ziyarete kapatma kararı aldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin önde gelen arkeoloji müzelerinden Antalya Arkeoloji Müzesi'ni 16 Temmuz 2025 tarihinde ziyaretçilere kapatma kararı aldı.

Bakanlığın sitesinden yapılan birkaç satırlık açıklamayla duyurulan kapatma kararına tepki yağdı.

Bakanlığın depreme dayanıksız olduğunu gerekçe göstererek yıkıp yenisini yapmak istediği Antalya Arkeoloji Müzesi'nin mimarlarından Doğan Tekeli, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve yurttaşlar yıkım kararının iptal edilmesini, yapının depreme karşı güçlendirilmesini talep etti. Antalya halkı da yıkım kararını müze önünde toplanarak protesto eylemi gerçekleştirdi.

Ulusal yarışmada seçilerek yapılan ve 1972’de hizmete giren Antalya Arkeoloji Müzesi, Modern Mimarlık üslubunun başarılı bir örneği olarak Türkiye’nin mimarlık tarihi yazımında önemli bir yer tutuyor.

Müzeyi tasarlayan Metin Hepgüler, Doğan Tekeli ve Sami Sisa'nın dönemin modern tasarım dilini, bulunduğu coğrafya ve topoğrafyaya özgü bir yerellikle harmanlayan yaklaşımı ile ikonik bir müze ortaya çıkıyor. Mimarlar Odası Sinan Ödülü sahibi mimarlar tarafından tasarlanan ve Cumhuriyet dönemi mimarlık mirası içinde önemli bir yer tutan müzenin korunması için sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve yurttaşlar mücadele ediyor.