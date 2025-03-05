Bakanlık, ASM’lerdeki sorumluluğundan kaçıyor

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan personelin işten ayrılması sonucu doğan tazminat hakkını Sağlık Bakanlığı'nın, ‘işvereni olmadığı’ iddiasıyla ödemeye yanaşmamasına ve ASM’lerde İş Güvenliği Kanunu'nu uygulanmamasına aile hekimleri tepki gösterdi.

Bakanlığın Aile Sağlığı Merkezindeki tüm personelin işvereni olduğunu belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası, Bakanlığa seslenerek tüm personelin iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasını istedi.

"BAKANLIK İŞÇİNİN HAKKINI VERMEK İSTEMİYOR"

Yargı kararlarının açık olduğunu anımsatan Eryazğan, Bakanlığın ben işveren değilim iddiasıyla çalışanların hakkını vermeye yanaşmadığını söyledi. Bu konuda yargı kararlarının ASM’lerde çalışan personelin işvereninin Sağlık Bakanlığı olduğuna hükmettiğini kaydeden Eryazğan, şöyle devam etti:

“Aile hekimlerinin Aile Sağlığı Merkezlerinde belirli teknik konuları tamamlaması ve çalışan personel sayısını artırması gibi belli kriterler ile sınıflandırmaya tabi tutulması, bu konuda aile hekimlerinin teşvik edilmesi kararı 10 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından getirildi. Getirilen tüm kriterleri denetleyen, izin veren, yeri geldiğinde reddedebilen, çalışan personelin izinlerini raporlarını onaylayan Sağlık Bakanlığıdır. Buna rağmen Bakanlık aile sağlığı merkezinde çalışan personelin işten ayrılması sonucu tazminat hakkı konusunda birdenbire 'ben işveren değilim' iddiasını ortaya atmaktadır. Bakanlık işçinin hakkını vermek istemiyor. Ancak sendikamız ve meslek örgütlerinin idari mahkeme ve üst mahkemelerde kazandığı dava sonuçları açıktır ve bu kararlarda açıkça, 'Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezindeki tüm personelin işverenidir' demektedir.

6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu yaklaşık 10 yıldır erteleniyordu. Bazı maddeler açısından bu yıl ocak ayında ertelenmeyen kanun maddeleri geçerli hale geldi. Bunlardan en önemlisi 50 altı az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimi hizmeti alımı olması ve olmayan yerlerde ceza ödenmesi maddesidir. Bu kapsamda bulunan aile sağlığı merkezlerinin işvereni olan ve sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik önlem alamayan Bakanlığa Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak sesleniyoruz. İşveren olarak bu defa görevinizi yapın…”