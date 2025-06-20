Bakanlık, CHP’li belediyenin plajını alıp bir şirkete kiraladı

HABER MERKEZİ

Bakanlık,, son yerel seçimde AKP’den CHP’ye geçen Tuzla Belediyesi’’nin halk plajını alıp bir şirkete kiraladı.

Tuzla Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu plajın bir şirkete 10 yıllığına kiralandığı belirtilerek "Plaj alanının özel bir şirkete devrine ilişkin sözleşmeye karşı hukuki sürecimiz başlatılmıştır" denildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Tuzlalılar, 2024 yaz sezonunda ücretsiz hizmet vermeye başladığımız halk plajımız, plaj alanının ilgili Bakanlık tarafından özel bir şirkete 10 yıllığına kiralanması nedeniyle Belediyemiz tarafından işletilemeyecektir. Tuzlalılara ait olan ve tüm yapımı Tuzla Belediyesi tarafından gerçekleştirilen plaj alanının özel bir şirkete devrine ilişkin sözleşmeye karşı hukuki sürecimiz başlatılmıştır. Süreç tamamlanana kadar halk plajımızı Tuzla Belediyesi olarak işletemeyeceğiz. Tuzlalıların takdirine sunarız."