Bakanlık, Çınarcık ve Koru belediyelerine 4 milyon 11 bin lira ceza verdi

Yalova'nın Çınarcık Belediyesi ve Koru Belediyesi'ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığ tarafından para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yalova'da denizi kirlettiği belirtilen Çınarcık ve Koru belediyelerine toplam 4 milyon 11 bin lira ceza verildi.

Çınarcık'taki Harmanlar Taşliman ile Barbaros Caddesi'ndeki taşkın ihbarı sonucunda bölgede inceleme yapan Bakanlık ekipleri, "hattın taşarak denize deşarj olduğunu" tespit etti. Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki kirlilik nedeniyle Çınarcık Belediyesi'ne 2 milyon 674 bin lira idari yaptırım uygulandı.

KORU'DA "DENİZE DOĞRUDAN DEŞARJ YAPILDI"

Bakanlığın Yalova İl Müdürlüğü Çevre Denetim ekipleri, Atatürk Anıtı önünden denize kirli su deşarj edildiği yönündeki şikayet üzerine inceleme başlattı. Koru Belediyesi'ndeki denetimler sonucunda Atatürk Anıtı önünde bulunan kanal aracılığıyla denize doğrudan deşarj tespit edildi.

Deşarj alanından numuneler alınarak yapılan analizde, deşarj edilen atık suyun mevzuat şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle deşarjı gerçekleştiren Koru Belediyesine 1 milyon 337 bin lira ceza verildi.



