Bakanlık damadı üzdü

Haber Merkezi

Erdoğan’ın damadı Bayraktar’ın gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya açtığı 2 milyon TL’lik tazminat davasında önemli bir gelişme yaşandı. Bakanlık, mahkemeye gönderdiği yazı ile haberimizi doğrulayıp “Erdoğan’ı” işaret etti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar ve şirketi Baykar Makine’nin, gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya açtığı 2 milyon TL’lik tazminat davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Gazetemizde 17 Eylül 2023 tarihinde "Yandaşlar ne isterse veriyorlar” başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, “Özel endüstri bölgesi” adı altında verilen özel statü ile iktidara yakın şirketlerin vergiden muaf tutulduğu, Hazine arazilerinin 49 yıllığına tahsis edildiği, hatta bu sanayi bölgelerinin altyapı ve proje giderlerinin de kamu bütçesinden karşılandığı ifade edildi. Selçuk Bayraktar’ın da özel endüstri bölgesi statüsü ile sağlanan “imkanlardan” faydalandırıldığı belirtildi.

Ancak Bayraktar bu haber nedeniyle “Kişilik haklarının zedelendiğini ve hakarete uğradığını” iddia edip gazetemiz BirGün ile muhabirimiz İsmail Arı’ya 2 milyon TL’lik tazminat davası açtı.

İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi ise haberde yer alan bilgileri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sordu.

Mahkeme, bakanlığa gönderdiği yazı ile Bayraktar’ın da sanayi tesisinin bulunduğu “İstanbul Özel Endüstri Bölgesi’nden faydalanmak için kaç şirketin başvurduğunu, kaçının kabul edilip kaçının ret edildiği ve ret gerekçelerinin ne olduğunun” bildirilmesini istedi.

Bakanlık ise 16 Temmuz 2024’te mahkemeye gönderdiği cevabında, “İstanbul Özel Endüstri Bölgesi; Baykar Şirketi’nin 08 Ağustos 2019 tarihli talebi üzerine Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde Cumhurbaşkanı kararı ile ilan edilmiştir. Söz konusu özel endüstri bölgesi içerisindeki alanların tamamı Baykar mülkiyetinde veya Baykar lehine irtifak hakkı tesisli hazine arazisi olup, alan içerisinde yalnızca Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet göstermektedir” ifadeleri yer aldı.

Özel endüstri bölgesi statüsünü alan şirketlere sağlanan olanaklar ise şöyle:

• Altyapı masraflarını bakanlık karşılıyor.

• Devlet, şirketler için yurttaşların arazilerini kamulaştırıyor.

• Plan ve projeler bakanlıkça onaylanıyor.

• Ruhsat ve izinler bakanlık tarafından veriliyor, şirketler harç bedeli ödemiyor.

• Hazine arazileri üzerinde 49 yıllığına tahsis ediliyor.

• Bölge içerisinde yer alan bütün binalar emlak ve damga vergisinden muaf tutuluyor.

• Tüm bunların yanısıra Cumhurbaşkanı kararıyla ek teşvikler belirlenebiliyor.