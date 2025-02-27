Bakanlık Danıştay kararını yok saydı: Koza istesin yeter!

İzmir’in Dikili ilçesi Çukuralan Mahallesi’nde Koza Altın İşletmeleri tarafından Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesini mahkeme kararları durduramadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için ‘çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu’ kararı verdi.

Bakanlık yazıda, ‘‘Koza Altın İşletmeleri tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni Kırma-Eleme Tesisi projesine ilişkin olarak ÇED raporu incelenmiş ve olumlu bulunmuştur. ÇED Yönetmeliği gereği, bu kararın halkla paylaşılması için İzmir Valiliği tarafından duyuru yapılması gerekmektedir. Ayrıca, proje ile ilgili çevre mevzuatına uyulması ve gerekli izinlerin alınması gerektiği belirtilmiştir’’ ifadelerine yer verdi.

AYM’YE TAŞIYACAĞIZ

Karara bölge halkı tepki gösterdi. Bergama Çevre Platformu Sözcüsü Erol Engel, BirGün’e yaptığı açıklamada “Bu projeye karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi ile açtığımız davalarda lehimize kararlar çıktı. Kararlarda, ‘projenin bu hali ile işletilmesi durumunda fiziksel ve biyolojik çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribine, bozulmasına ve yok olmasına neden olacağı’ vurgusu yapıldı. Buna rağmen Bakanlık yargı kararlarını yok sayarak şirketin önünü açmıştır” diye konuştu.

Engel şunları dile getirdi: “Aylarca emek verip sürdürülen yargılama ile Madran’ın zengin yeraltı su varlıkları maalesef şirketin talanına teslim edilmiştir. Bunu kabul etmiyoruz. Köylüsüyle kentlisiyle suyumuza sahip çıkacağız. Konuyu önümüzdeki günlerde Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Yargının verdiği kararı Saray’ın talimatlarına kurban ettirmeyeceğiz. Çevre davalarında 2009/7 sayılı genelge adeta sarayın sopası olmuştur. Adaletin üzerinde Demokles’in kılıcı gibi sallanan bu genelge kaldırılmadığı sürece havamız, suyumuz ve toprağımız huzura ermeyecektir. Doğamız için adalet istiyoruz.”

Şirket ilk olarak 2021 yılında 360 bin ton kapasiteli Çukuralan Altın Madeni Kırma Eleme Tesisi projesi için başvurmuştu. Başvurunun ardından İzmir Valiliği proje için ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi baştan olmak üzere yaşam savunucuları ve yurttaşlar dava açtı. Açılanda davada, projeyle birlikte bölgedeki çam fıstıklarının etkileneceği belirtildi. İzmir 6. İdare Mahkemesi de ÇED kararını iptal etti. Danıştay 6. İdare Dairesi de temyize taşınan kararı onadı. Şirket mahkeme kararına rağmen 360 bin tonluk yıllık kırma eleme tesisinin kapasitesinin 500 bin tona çıkartarak yeniden başvuru yaptı. Ayrıca tesis için yer değişikliği de yapıldı.

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VARLIK FONUNA DEVREDİLDİ

Koza Altın İşletmeleri, 2005 yılında Amerikan Newmont’tan Ovacık Altın Madeni’ni 44,5 milyon dolara satın alarak faaliyetlerine başladı. Ardından Newmont’tan Gümüşhane’deki Mastra Altın Madeni ve diğer altın ruhsatlarını da satın aldı. Şirket, FETÖ “çatı davası”nın firari sanığı Akın İpek’e aitti. İpek’in FETÖ’den hüküm giymesi üzerine şirkete kayyum atandı. Son olarak, Koza Altın İşletmeleri'nin yer aldığı Koza Holding’e bağlı 12 şirket, Hazine’den Türkiye Varlık Fonu'na devredildi.