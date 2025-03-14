Bakanlık durduruldu, belediye göz koydu

Maraş merkezli depremlerde en fazla hasarı alan kentlerden biri olan Antep’in Nurdağı ilçesinde rezerv sorunu derinleşiyor.

Şirketler tarafından kuşatılan ve yolları kapanan Yavuzselim Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, mahkemeye başvurdu, yürütmeyi durdurma kararı aldı ve çalışmaları durdurdu. Ancak bu kez de AKP’li Nurdağı Belediyesi devreye girdi. Belediye, binaların ruhsatsız olduğunu söyleyerek yıkım istedi.

BELEDİYE DEVREDE

Nurdağı Belediyesi yaptığı toplantının ardından 28 Şubat’ta Encümen kararını açıkladı. Mahallelilere iletilen karar kapsamında ruhsatsız yapıların yıkılacağı kaydedildi. Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır’ın da imzasının bulunduğu kararın oy birliğiyle alındığı kaydedilerek özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Araştırmalar neticesinde, söz konusu yapıların bir kısmının deprem öncesinde kaldığı bir kısmının da deprem sonrası inşa edildiği tespit edilmiştir. Bu yapılar 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesinde ‘idare tarafından ruhsata bağlanamayacağı veya aykırılıkların giderilemeyeceği tespit edilen yapıların ruhsatı 3. fıkrada düzenlenen bir aylık süre beklenmeden iptal edilir ve mevzuata aykırı imalatlar hakkında 5. fıkra hükümleri uygulanır’ denilmiştir. 5. fıkrada ‘Aksi takdirde ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı ya da ruhsatsız yapılan bina belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. Yapı tatil tutanağı düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının tespit edilmesine rağmen 2 ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen 6 ay içinde ilgili idaresince yıkılmayanlar, Bakanlıkça yıkılabilir ya da yıktırılabilir. Yıkım maliyetleri yüzde 100 fazlası ile ilgili idaresinden tahsil edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi halinde ilgili idarenin 5779 Sayılı Kanun gereğince aktarılan paylarından kesilerek tahsil olunur. Tahsil olunan tutarlar, Bakanlık’ın döner sermaye işletmesi hesabına gelirleri olarak kaydedilir’ denildiğinden söz konusu yapıların yıkılmasına karar verilmiştir.”

‘BASKI YAPIYORLAR’

Belediyenin kararına tepki gösteren mahalleli şu ifadeleri kullandı: “Mahalle olarak mahkemeye verdik ve yürütmeyi durdurduk. Dokunamadılar ama şimdi mahalledeki evlerin ruhsatsız olduğunu söyleyerek evleri yıkmak istiyorlar. Nurdağı küçük bir ilçe ve mevcut belediye başkanı 5 sene önce de görevdeydi. O zaman neredeydi? Nurdağı’nda neredeyse hiçbir yerde ruhsat yok, sadece yeni yapılarda mevcut. Biz 20 senedir aynı yerde yaşıyoruz ve vergilerimizi de veriyoruz. Elektriğimiz ve suyumuz da var. Bu zamana kadar neden böyle bir işlem olmadı. Yandaşlara kapı açıldı, bize ise baskı yapıldı. Belediye, kaymakamlık ile Çevre Bakanlığı her türlü baskıyı yapıyorlar. Biz bu baskıların son bulmasını istiyoruz.”